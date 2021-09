AMLO confirma denuncia de Conacyt ante FGR por presunta corrupción de científicos

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este miércoles que existen denuncias contra científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por presunta corrupción, publicó El Financiero.

“Tengo entendido que sí porque se presume que hubieron malos manejos de recursos en el Conacyt, sin embargo, esto lo va a resolver el juez y el que nada debe, nada teme”, afirmó en la conferencia matutina.

“Ya no debe de haber impunidad, para nadie, tenemos que purificar la vida pública, y el que no tiene ningún delito, el que es inocente no debe de preocuparse para nada, porque también no se fabrican delitos y no se permite que jueces hagan y deshagan”, agregó el mandatario federal al respecto. (Fuente: El Financiero)