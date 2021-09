Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto adeuda servicios por espectáculos pirotécnicos de hace dos años

FELIPE CARRILLO PUERTO, MX.- Un hombre dedicado a la industria de la pirotecnia denunció públicamente al Ayuntamiento por un adeudo que tienen con él desde hace dos años.

El afectado llegó procedente de la Ciudad de México para intentar cobrar los honorarios por sus servicio contratados para el primer informe de labores y ceremonia del Grito de Independencia, a principios de la administración de José Esquivel, pero no obtuvo la respuesta esperada.

“Como ya va terminar la administración, a escasos 10 días, mi preocupación es tener mi pago de pirotecnia que hice desde hace dos años, trabajé aquí en el Ayuntamiento, en el primer informe y no me han pagado”, apuntó en entrevista.

Indicó que en ese entonces sí recibió el anticipo, pero ya no el resto, cuya cantidad asciende a unos 40 mil pesos, según indicó.

“A mí me contrató el tesorero (Melchor Gómez), me trasladé desde la Ciudad de México para recuperar mis ingresos, pero ya no los localizó”, refirió.

Insistió en que su única preocupación es saber si podrá recuperar su inversión, en especial ahora que por la pandemia la industria pirotécnica ha sido una de las más afectadas. (Agencia SIM)