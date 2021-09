Piden AMPI acabar con las prácticas irregulares que ponen en riesgo las inversiones en Quintana Roo

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) denunció que existen en Quintana Roo al menos 2000 agentes inmobiliarios “patitos” que con sus malas prácticas ponen en riesgo la inversión en este destino, así lo dio a conocer el presidente de dicho organismo, Miguel Ángel Lemus, quien calificó esta situación como grave.

Abundó que solo se tienen certificados a 350 agentes que han recibido las capacitaciones correspondientes y que otorgan esa certeza jurídica en la inversión, por lo que hizo un llamado al inversionista a que primero verifique que están tratando con un profesional, por lo que consideró urgente realizar una reforma a la ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, para poner un orden en este sentido.

Añadió que esta iniciativa se había ingresado al congreso local en tiempo y forma, pero los legisladores la rechazaron por falta de tiempo, dijo que no quitaran el dedo del renglón, hasta lograr que se incluya también a los administradores de condominios, los cuales van a tener que registrarse ante La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), desde su calidad profesional, su actividad y su acta de hacienda y con ello se garantiza poner orden en la expansión urbana que se tiene y que seguirá creciendo el entidad.

Si bien, no dio detalles de cuántas ventas o casos de fraudes se han detectado en la industria inmobiliaria, dijo que la mayoría se desconoce o se frena justo en las Notarías, donde se cae la venta cuando la persona que se dice inmobiliaria no dio toda la información al cliente y de pronto se encuentra con impuestos o requisitos que no le advirtieron debería cumplir.

Por su parte, Carlos Ríos Castellanos, secretario de la Sedatu, explicó que con esta iniciativa se busca también que las cámaras empresariales en una buena medida se eviten los asentamientos irregulares, ya que en la entidad se tiene el registro de por lo menos 125 de estos sitios de los cuales 80% únicamente se localizan en el municipio de Benito Juárez en donde habitan entre 60 y 80 mil personas, el resto de los asentamientos se encuentran distribuidos en los 10 municipios del estado. (Noticaribe)