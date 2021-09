Rechaza el Consejo de Notarios de Quintana Roo que el SAT haya dado de baja a 36 integrantes

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Luego que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) diera a conocer la pérdida de registro de notarios públicos en el país, entre ellos 36 del Estado de Quintana Roo por no presentar su solicitud de renovación de su RFC o incumplir requisitos, el Consejo de Notarios de Quintana Roo rechazó la intromisión de la instancia fiscal Federal al asegurar que “la habilitación de los notarios públicos es una competencia exclusiva de las entidades federativas y no del SAT”

Además que, el SAT, en forma unilateral dio de baja a notarios fallecidos, que no estaban en ejercicio, que no les interesó tramitar la renovación; pero no verificó el domicilio actual de quienes realizaron sus trámites y de quienes no hayan integrado los expedientes de altas; pero de ninguna manera por haber realizado actos indebidos como parecen sugerir algunas publicaciones.

Entre la lista de notarios públicos que fueron dados de baja, de acuerdo con la lista del SAT, se encuentran Gilberto Guzmán Rivera, Carlos Alberto Bazán Castro, Mario Bernardo Ramírez Canul, Carlos Fernando Chan García, Alejandro Alonso Serrato, Guillermo Méndez Lau, Arturo Narváez Badna, Agustín Castillo Toro, Manuel Zárate Smith, Carlos Fonseca Castaño, Leopoldo de la Garza Marroquín, Juan Francisco Corripio Andrés, Carlos Humberto Pereira Vázquez, Esteban Maqueo Coral, Enrique Arámbula Arámbula, Marianela Peyrefite Cupido, Abel Azamar Molina, Alejandro Rojas Arguello, Marco Santín Becerril, Ligfia Teyer Escalante, Dolores Rivera Aguilar, entre otros.

El Consejo de Notarios de Quintana Roo rechazó conductas indebidas que se les atribuyen como causales de baja del “sistema” como sugieren algunas publicaciones sin mayor evidencia.

Afirmaron que la decisión del SAT vulnera y afecta el derecho de los contribuyentes que ahora tendrán que hacer en forma presencial los trámites de inscripción con el inconveniente de que, por la contingencia sanitaria, no hay citas presenciales próximas.

A través de un comunicado, la Mesa Directiva del Consejo de Notarios afirmó que, hasta el momento, ningún notario ha sido inhabilitado y todos continúan en pleno ejercicio de sus funciones. Explicaron que las notas periodísticas hacen referencia a un programa y sistema denominado Esquema de inscripción en el RFC a través de fedatario público por medios remotos, el cual es optativo y de participación voluntaria, cuyo objetivo es brindar servicios integrales al momento de constituir sociedades. (Noticaribe)