Vila Dosal y Renán Barrera caen en contradicciones por el terreno de La Plancha, de donde se retiró el Tren Maya

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- El Gobierno Federal a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) decidió que el proyecto del Tren Maya ya no pasaría por el terreno de La Plancha, en el Centro Histórico de Mérida, por lo que el gobernador Mauricio Vila Dosal ha planteado que el 30 por ciento del terreno se convierta en un desarrollo inmobiliario, comercial y de oficinas y el 70 por ciento se quede como un gran parque público, a lo que el presidente municipal de Mérida, Renán Barrera Concha, responde que tal propuesta no existe y que no es viable.

Vila Dosal, en un evento público responsabilizó a la ciudadanía de que el Fonatur decidió retirar la estación del Tren Maya en el parque La Plancha, sin embargo, a la par compartió una propuesta que consiste en vender ese terreno a la iniciativa privada para que una parte sea detonada como desarrollo inmobiliario.

“La propuesta que tenemos es que el 30 por ciento del terreno se convierta en un desarrollo inmobiliario, comercial y de oficinas y el 70 por ciento que quede como un gran parque público y que la gente de todos los estratos sociales pueda disfrutar”, detalló el pasado 21 de septiembre.

No obstante, en relación al tema, el presidente municipal Renán Barrera Concha dijo que no hay vialidad para lo propuesto por Vila Dosal.

“He estado en comunicación de manera permanente con Fonatur, que es quien lleva realmente el proyecto y no hay una propuesta en ese sentido, además que hay un tema legal y jurídico que hay que resolver. No sé si sea una idea particular, pero al menos una propuesta de ese tipo no hay”, apuntó.

De igual forma, el edil comentó que sobre el tema del Estadio Sostenible aún no se tienen todos los trámites completos a nivel municipal.

“Si se hace la presentación de un proyecto, se da por hecho que se debe contar con todos los requisitos y que debe cumplir con todas las normas oficiales, pero hasta ahora el trámite que tiene que ver con la licencia de construcción no la tenemos. Hasta ahora tenemos gestiones que tienen que ver con el terreno y el uso de suelo”, comentó.

Por su parte, el gobernador Mauricio Vila Dosal insiste en que este proyecto será de beneficio social pues activará la economía yucateca, ya que generará empleos durante y después de su construcción. (Noticaribe)