“¿QUÉ MÁS QUIERES CARLOS JOAQUÍN?”: En video, Paulina García, ex funcionaria durante el borgismo, le advierte al Gobernador que no permitirá más ‘acoso’ en su contra

García Achach, hija del notario público Irvin García Valdez, declaró en el video que permitió que les quitaran nueve millones de pesos la vez pasada, pese a que ella no cometió ningún delito. Dice que hora preparan nueva denuncia en su contra

COZUMEL, MX.- Paulina García Achach, ex subsecretaria de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), publicó un video en el que denuncia que nuevamente preparan una acusación penal en su contra, y en donde directamente le advierte al gobernador Carlos Joaquín González que en esta ocasión se defenderá en todas las instancias y no permitirán que acosen más a su familia.

García Achach, hija del notario público Irvin García Valdez, declaró en el video que permitió que les quitaran nueve millones de pesos la vez pasada, pese a que ella no cometió ningún delito, y que además, la Fiscal Anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, se sentó con su padre, a quien le advirtió que había “mucha gente inocente en la cárcel”, para que accediera a entregar esta suma.

Paulina García Achach fungió como subsecretaria de Seduvi y, en los últimos meses del quinquenio de Roberto Borge, fue nombrada titular de esta dependencia, en lugar de Mauricio Rodríguez Marrufo, quien asumió la secretaría general del Ayuntamiento de Benito Juárez.

Después del cambio de gobierno, Mauricio Rodríguez Marrufo fue detenido, por el delito de peculado, y posteriormente tocó el turno de Paulina García Achach. Ambos fueron acusados de vender terrenos públicos con descuentos indebidos, generando un quebranto al erario.

García Achach salió bajo fianza al día siguiente de ser detenida, y eventualmente accedió a entregarle casi 9 millones de pesos al Gobierno del Estado, para que se desistieran de la acusación, con lo que su proceso fue sobreseído.

En el video, la ex funcionaria cozumeleña inicia destacando estar bebiendo alcohol, para luego reclamar que por segunda ocasión la acusan de un delito, pese a que la primera vez ya era inocente.

“¿Qué más quieres Carlos Joaquín?, ¿qué más quieres de mi familia?, ¿qué más quieres?, ya te pagué lo que tú sabes que no te debía”, aseveró. “¿Qué más quieres’, ¿cuántas más amenazas a mi familia?”

Dijo que después de cinco años, le preparan otra denuncia, pero ella se defenderá ante todas las instancias, y que no permitirá que nuevamente sufra su familia por este motivo.

También aseguró que a raíz de esta situación, la han obligado a mantenerse escondida.

“Yo no le hice nada al estado y ustedes lo saben. Carlos Joaquín, en tu cara te lo dije, hace tres años, en una fiesta estúpida, te lo dije: ‘yo no me robé nada’, y tú lo sabes”, declaró.

Advirtió a las autoridades a que no se metan con su familia, pues ella irá hasta donde tenga que irse contra el gobernador. (Agencia SIM)