Anaya acusa a AMLO de permitir que Lozoya disfrute 6 mdd a cambio de inculpar al panista

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El panista Ricardo Anaya Cortés, quien compitió en las elecciones presidenciales de 2018 frente a Andrés Manuel López Obrador, acusó que el Ejecutivo está permitiendo que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, se quede con los 6 millones de dólares que la empresa brasileña Odebrecht dio a funcionarios mexicanos a cambio de beneficios, publicó 24-horas.mx.

De acuerdo con el panista, el dinero no fue repartido a los legisladores para la aprobación de la Reforma Energética como ha mencionado Lozoya, sino que –aseguró– se lo dieron a él a cambio de contratos de obra pública, como confesaron los propios directivos de Odebrecht.

“¿Dónde quedaron esos 6 millones de dólares? La respuesta es muy sencilla: Lozoya tiene esos 6 millones de dólares, y López Obrador ya lo dejó quedárselos”, afirmó en un nuevo video Anaya Cortés en el que insistió que la carpeta que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra tiene irregularidades y contradicciones.

En la grabación de 11 minutos, detalló que en una página del expediente se encuentra el estado de cuenta de la empresa Zecapan, en la que el director de Odebrecht confesó que fue donde se depositó el dinero “del soborno para Lozoya” y que, aun cuando el exdirector de Pemex dijo que el dinero se acabó en septiembre, en ese documento se ve cómo en noviembre –dos meses después– el dinero seguía en esa cuenta.

Hoy presento el tercer video de la serie. DEMUESTRO que Lozoya tiene el dinero que le dio Odebrecht y que López Obrador lo está dejando quedarse con 6 millones de dólares a cambio de inculpar a sus adversarios políticos. Eso se llama CORRUPCIÓN.https://t.co/BpsautaTXM — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) September 30, 2021

“A pesar de la incongruencia entre las declaraciones y los hechos, la FGR no investigó más y dio por buena la versión de Lozoya y de su socio. Es una mentira monumental. Pero eso a la Fiscalía no le importa. A la Fiscalía de López Obrador le conviene creerle a Lozoya y a su antiguo socio, y los está dejando quedarse con los 6 millones de dólares”, insistió Anaya Cortés.

El excandidato presidencial refirió que al presidente no le importa que “la historia sea absurda”, pues mientras Lozoya diga que le dio el dinero a los del PAN, “López Obrador está feliz”.

“¿Creíste que te ibas a salir con la tuya, Andrés Manuel? Yo me voy a encargar de que la gente se dé cuenta del tamaño de tus mentiras, de tu corrupción y de tu sed de venganza. Andrés Manuel, me quieres fregar a la mala. Me quieres meter 30 años a la cárcel y a los verdaderos culpables los estás dejando libres, y además los estás dejando quedarse con los 6 millones de dólares que se robaron, a cambio de que digan lo que a ti te conviene”, concluyó Anaya Cortés. (Fuente: 24-horas.mx)