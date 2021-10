Productores del ejido La Candelaria 2 piden camino saca cosechas; está intransitable por las lluvias

JOSÉ MARÍA MORELOS, MX.- La temporada de lluvias ha dejado intransitable el camino que sirve al ejido La Candelaria 2 para trabajar en sus programas de manejo forestal y de bonos de carbono.

Por ello, a través de su comisariado, Luciano Serralta Uxul, los ejidatarios pidieron la construcción de un camino saca cosechas para reducir sus tiempos de traslado y evitar más perdidas económicas por la falta del aprovechamiento de sus recursos maderables.

“Hay un comprador de madera, pero por las condiciones del camino va ser imposible hacerlo en este momento, vamos a esperar los meses de noviembre o diciembre si se seca el camino pues ya para poder hacer el aprovechamiento”, lamentó don Luciano.

“Nuestra petición hacia el gobierno de todos los niveles es que nos contemplen dentro de sus caminos saca cosechas, no pedimos camino pavimentado si no se puede, con un camino de terracería nos conformamos con tener un camino que no esté lleno de lodo como está ahorita”, agregó Serralta Uxul.

Asimismo, adelantó que el camino es de gran utilidad porque los programas de manejo forestal y de bonos de carbono están proyectados a 20 y 30 años, respectivamente.

“Son muchas las necesidades que tenemos a futuro, pero si el camino sigue en esas condiciones los que sufrimos somos nosotros, porque recorrer de Sabán hasta el Ejido son 15 kilómetros, nos lleva dos horas en motocicleta”, finalizó. (Agencia SIM)