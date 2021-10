Ejecutan a dos sicarios del Cártel del Noreste; recibían pago de 15 pesos quincenales

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Presuntos integrantes del Cartel del Golfo (CDG) retuvieron y asesinaron a dos supuestos sicarios del Cartel del Noreste (CDN), en respuesta por haber matado a un “guardia” del primer grupo criminal, publicó sinembargo.mx.

A través de un video que circula en redes sociales, se puede observar a dos hombres arrodillados, en lo que parece ser una zona boscosa, mientras son rodeados por aproximadamente cuatro sujetos armados, que apuntan a ambas víctimas.

José Alberto Lugo Medina, de 46 años de edad, e Irving Estrella Pérez, de 26 años de edad, así se identificaron los dos sujetos retenidos, quienes aseguraron ser originarios de Ciudad Mante, Tamaulipas, y haber sido contratados como sicarios por el CDG.

Durante toda la retención los integrantes del CDN permanecieron arrodillados y portando sólo un bóxer. Además, confesaron que en días recientes asesinaron a un “guardia” del CDG apodado la “Diabla” por órdenes de una mujer identificada como Alejandra Luevano, alias “La Gorda”.

Asimismo, detallaron que el Cártel del Noreste les prometió un sueldo de 15 mil pesos a la quincena. Los criminales del CDG también piden que los sujetos expresen un mensaje para sus compañeros del CDN. ¿Qué les quieres decir a tus compañeros sicarios del CDN?, cuestionaron.

“Que ya no hagan nada malo, raza. Mejor acóplense con el Cartel del Golfo. El mando que teníamos se fue huyendo para Nuevo Laredo, mejor acóplense con el Cártel del Golfo, y ya no hagan cosas malas, si no quieren que les pase lo que nos va a pasar a nosotros”, respondió el joven identificado como Irving.

