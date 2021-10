CHIHUAHUA | Displicencia, omisión y corrupción de Corral provocó deuda de 75 mmdp, acusa Maru Campos

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua por el Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que la administración de su antecesor y correligionario, Javier Corral Jurado, le dejó un “desorden financiero” con una deuda de hasta 75 mil millones de pesos, publicó infobae.com.

“Nos topamos con una gran displicencia y con la mayor deuda que pueda existir en el país, una deuda de 75 mil millones de pesos”, aseguró Maru Campos.

Como ejemplo, mencionó que durante el sexenio de Corral el Congreso de Chihuahua aprobó un presupuesto de egresos deficitarios, lo que habría provocado que la actual administración heredara una deuda de hasta 14 mil millones de pesos con proveedores.

“Nos encontramos con que durante cinco años, el Congreso del estado aprobó presupuestos deficitarios, que eso está fuera de la ley […] se le debían a proveedores 14 mil millones de pesos porque cualquier dependencia o funcionario podía decir: tráiganme las medicinas, las mesas o las botellas de agua, pero no se hacía una licitación y cuando no se hace no hay suficiencia presupuestal”, detalló.

No obstante, Campos Galván hizo hincapié en que no habrá una “cacería de brujas” contra su antecesor, aunque sí afirmó que cualquier procedimiento penal lo determinarán las instancias correspondientes.

“Maru” Campos también afirmó que Corral no quería que ella fuera gobernadora porque “tenía pavor” de que se diera cuenta de la “displicencia, omisión y corrupción que hubo en su gobierno”.

“Javier Corral nunca entendió lo que era gobernar. Nunca entendió lo que era administrar, lo que era importante para los chihuahuenses, pero quedará en su conciencia y la justicia. Las instituciones y la historia lo juzgarán, no seré yo”, advirtió.

Respecto a la relación que mantendrá con el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Campos aseguró que será una “relación cordial” más basada en la “mediación” que en la “confrontación”.

“Hasta ahorita ha habido una buena relación, de comunicación con él, una buena relación con el secretario de Gobernación, con sus secretarios, lo que agradezco y lo único que les he pedido es que haya esa reciprocidad en el trato, gobernabilidad en el estado de Chihuahua, y gobernabilidad con la Federación”, afirmó. (Fuente: infobae.com)