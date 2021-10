Dice Nivardo Mena que él también quiere ser candidato a la gubernatura

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – El ex presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Nivardo Mena Villanueva, se destapó como aspirante a la gubernatura del Estado y buscará la candidatura por el PAN pero advirtió que de no obtenerla tiene las puertas abiertas en otros partidos políticos.

Dijo que en estos momentos trabaja bajo la bandera del PAN y sus aliados “pugnamos por el trabajo en equipo. Soy amigo del que quiere ser mi amigo; si no quieres, buscaré otros amigos y es parte de una lógica”

Al considerar al sur de Quintana Roo como parte fundamental de la estrategia política para la gubernatura, aclaró que en estos momentos trabaja con la coordinación nacional de procesos electorales y el equipo de Santiago Creel Miranda por lo que no se reunión con Marko Cortés, dirigente nacional del PAN.

Afirmó tener el capital político para lograr la candidatura por encima de la senadora Mayuli Martínez Simón y el diputado local, Eduardo Martínez Arcila.

La única forma de evaluar a una persona que quiere ser candidato, no son las encuestas porque si bien en las encuestas no salgo porque observamos quienes las pagan, la verdadera intención de voto orgánico se encuentra en las redes, afirmó.

En cuanto a su relación con el gobernador, Carlos Joaquín González, dijo que es un gran servidor público, un gran gobernador “echamos relajo cuando tuvimos que echarlo pero cada quien tiene su decisión “.

Mena Villanueva consideró que el procedimiento de revocación de mandato que inició la Décimo Sexta legislatura en su contra tiene tintes políticos ya que lo acusaron de no realizar sesiones ordinarias de cabildo “pero no me acusaron de desvío de recursos, corrupción o nepotismo y eso es lo más importante”.

Dijo que terminó su mandato como presidente municipal y al congreso del Estado no le dio tiempo d ejecutar la revocación de mandato ni a él de presentar su defensa “ya se terminó pero estamos atentos a lo que pudiera suceder”. (Noticaribe)