Identifican casi 900 casos de violencia digital en la Península de Yucatán

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- En su visita a Yucatán, la activista feminista Olimpia Coral Melo indicó que en la península se han identificado cerca de 900 casos de violencia digital en los tres estados que la componen, por lo que la lucha y la exigencia de un alto a esta problemática continúa.

Previamente a la conferencia que dará en el estado sobre cómo denunciar violencia digital, la activista comentó que es una problemática que sigue vigente y que hay que erradicar con urgencia, sobre todo porque en ningún estado del país hay estadísticas cero en cuanto a denuncias en el tema, sino por lo contrario, cada vez van en aumento.

“Aunque no nos toquen, aunque no nos vean, aunque piensen que con un clic no nos hacen daño, ser sobreviviente de violencia sexual digital es como si vivieras toda la vida con un tatuaje en tu piel”, mencionó.

Agregó que aunque el material difundido se baje de la red, las mujeres que son víctimas de este delito siempre viven con el temor de que se reviva la vivencia.

En relación a llamarle a estos actos como “pornovenganza”, la activista aclaró que no es “porno” ni es “venganza”, además que nombrar estos actos de tal manera es normalizar la cultura del porno que cosifica a las mujeres.

“Hay 900 casos que existen en la Península de Yucatán y que abarcan los tres estados y se tratan de casos de fotografías íntimas que distribuyen sin consentimiento. De esta manera también nos violan, aunque no nos toquen”, comentó.

La activista que de igual forma fue víctima de este delito y gracias a su lucha se logró tipificar, reconoció que sí hay hombres que han sido víctimas de violencia digital, pero es cierto que la violencia machista se ensaña más con los cuerpos de las mujeres y las niñas.

Olimpia ha dejado claro que los cuerpos no son para la diversión en redes sociales y ella se ha distinguido por el trabajo que realizó desde la propia vivencia para que se impulsara la ley contra la ciberviolencia sexual y el ciberacoso.

La joven mexicana fue víctima de este delito cuando tenía 18 años, pues su novio publicó un video sexual de ambos sin su consentimiento y luego se viralizó.

Como consecuencia, recibió señalamientos y fue víctima de acoso callejero, por lo que ella comenzó a padecer depresión e intentó suicidarse por esta causa.

Con el apoyo de su madre, ella se dio cuenta que no era la culpable sino la víctima de un delito que aún no estaba tipificado y que muchas mujeres habían pasado por lo mismo.

Fue así como interpuso una denuncia en el Ministerio Público y al enfrentar trabas para que se tomara en serio su queja, escribió una iniciativa de ley para reconocer, prevenir y castigar la Violencia Digital que planteó en un foro de propuesta ciudadana de Puebla.

A la par creó el Frente Nacional para la Sororidad con el objetivo de acompañar a afectadas y prevenir la violencia virtual.

Actualmente la Ley Olimpia reconoce la violencia mediática y sanciona hasta con seis años de prisión a quien comparta material íntimo-sexual sin tener el permiso expreso de la otra persona. (Noticaribe)