La “Campana de la vida” de Red Ambiental también sonará en la zona turística de Cancún

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Como parte de la campaña denominada “La campana de la vida” la empresa Red Ambiental se dio el banderazo de salida a su camión rosa en playa Delfines, mismo que estará circulando en la zona hotelera y las ocho rutas comerciales de supermercados y plazas comerciales de esta ciudad.

Lo anterior, con el objetivo de crear conciencia sobre el cáncer de mama y exhortar a las mujeres a revisarse periódicamente para prevenir esta enfermedad que es una de las principales que acaban con la vida de las féminas.

Al respecto, Juan Carlos Cortés, gerente de operaciones de Red Ambiental Cancún, presentó a los empresarios la unidad que esta empresa habilitó con información sobre el cáncer de mama, ruta que estará recorriendo toda la ciudad para llevar el mensaje de conciencia sobre esta enfermedad, así como el resto de las rutas de recolección de basura cuentan con un código QR que una vez escaneados se comparte información en cuanto al mes rosa y la forma de prevenir esta enfermedad.

Abundó que la Red Ambiental también esta donando 100 mastografías a mujeres que deseen hacerse este estudio con el fin de prevenir y detectar a tiempo el cáncer de mama que deberán ser tramitados ante el área de salud del ayuntamiento de Benito Juárez.

“Con la campaña rosa la intención es sumarnos al esfuerzo que ya existe y que es una tendencia no sólo en México si no el mundo de la prevención del cáncer de mama y no queremos ser la excepción, estamos arrancando hoy con esta unidad con a intención de estar mandando el mensaje a todas las personas que lo vean a través del servicio de recolección y la intención es sumar esfuerzos para mandar el mensaje de prevención a toda la ciudadanía”, dijo.

Abundó que el cáncer de mama no es exclusivo de las mujeres, ya que también los hombres están expuestos a padecerlo.

Cabe recordar que la empresa recolectora Red Ambiental ha sido reconocida por ser una empresa socialmente responsable, que se ha preocupado por temas de salud pública y medio ambiente, destacando las campañas de concientización que año con año realizan en favor de la población.

Por su parte, el presidente de Coparmex Quintana Roo, Sergio León Cervantes, reconoció la labor de Red Ambiental de sumarse a esta campaña para cuidado de la salud y sobre todo hacer conciencia en la prevención de cáncer de mama, enfermedad que se ha considerado como la primera causa de muerte de las mujeres y por ello dijo que es importante transmitir el mensaje a toda la sociedad para prevenir esta enfermedad. (Noticaribe)