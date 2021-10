Asegura Agepro que si la Federación no financia el Puente sobre la laguna Nichupté, lo hará la Iniciativa Privada

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Con un proyecto del puente vehicular sobre la laguna Nichupté, modificado del original aprobado por el Congreso del Estado y que no consideró oportuno darlo a conocer a la XVI Legislatura, la incertidumbre de los 2 mil millones de pesos comprometidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pero la intención de continuar el proyecto a través del esquema de Asociación Público Privado, el director de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (Agepro), Eduardo Ortiz Hasso compareció ante la comisión de asuntos metropolitanos y desarrollo urbano para ampliar el contenido del Quinto Informe del gobernador Carlos Joaquín González.

Explicó que, después de seis meses de estudios y ante las recomendaciones de la SEMARNAT de alejarse de las zonas natural protegida y de mangle, se modificó el trazo original “pero consideramos que no era oportuno darlo a conocer al congreso hasta que no se tuviera el documento final”.

Aseguró que el Manifiesto de Impacto Ambiental se encuentra prácticamente listo.

Aclaró que no tienen información oficial sobre la cancelación de los 2 mil millones de pesos comprometidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pero que, de manera independiente, lanzarán la licitación pública a finales de octubre.

De manera independiente si se cuenta o no con los recursos federales, la iniciativa privada será quien aporte esos dos mil millones de pesos.

El proyecto del puente vehicular sobre la laguna Nichupté ya se encuentra registrado ante la unidad de inversiones de la SHCP y alineado al proyecto Federal del Tren Maya.

El diputado Roberto Erales Jiménez reiteró el cuestionamiento sobre el Procedimiento y el plan de financiamiento así como el hecho que se comprometen participaciones federales por un plazo de 30 años que se considera deuda para la entidad y los cuestionamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los esquemas de Asociación Público Privados.

“Los tiempos de este gobierno están casi agotados”, señaló.

Ortiz Hasso aclaró que el proyecto no está hecho a la carrera aunque los cambios en dependencias federales, la pandemia y la terminación de la administración estatal han frenado algunos procesos.

Hay la posibilidad que no lleguen los recursos federales pero no tenemos notificación oficial por lo que continuamos con la licitación porque hay interés privado por el proyecto, reiteró.

Consideró que en el transcurso de las próximas semanas tendrán una definición pero mientras tanto continúan considerando el proyecto como viable “y en caso que no se concreten los 2 mil millones de pesos comprometidos por la Federación los pondrá la iniciativa privada”. (Noticaribe)