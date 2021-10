Personal de enfermería del ISSSTE en Chetumal denuncian deficiencias

CHETUMAL, MX.- Un grupo de enfermeras y enfermeros del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) denunció nuevamente la falta de insumos médicos e infraestructura hospitalaria que atraviesan para atender a pacientes del área COVID-19.

“La capacidad para la conexión de ventiladores no es suficiente, la parte de la estructura no es suficiente para el manejo de pacientes COVID”, expresó uno de los inconformes.

“Guantes no tenemos, erróneamente nos han pedido que los lavemos, cómo vamos a hacer eso”, añadió.

Destacaron que las deficiencias han sido siempre, pero ahora se han agudizado.

“La infraestructura se está cayendo, no tenemos aire acondicionado, no tenemos luz en los pasillos, se están adaptando áreas que no deberían de haber sido adaptadas, pero estamos de verdad ya nosotros en una crisis muy fuerte”, señaló el entrevistado.

Por su parte, una enfermera identificada como Lourdes reveló que en su caso ella tuvo que invertir 10 mil pesos para adquirir por su cuenta el equipo de protección necesario para atender a los pacientes COVID-19.

“El ámbito laboral para nosotros ya se nos tornó más complejo, porque nos han llegado casos de pacientes en estado crítico y pues no podemos ayudarles”, concluyó. (Agencia SIM)