Jaliscience lleva 22 meses preso en SLP por llamarse igual que un delincuente

JALISCO, MX.- Se cumplen 22 meses de la detención del jalisciense Francisco Javier Orozco Vázquez, a quien la Fiscalía de San Luis Potosí acusa de haber participado en el secuestro de un empresario ocurrido en diciembre del 2019; pese a que la víctima no lo identifica como participante y tampoco existen mayores pruebas en su contra, publicó radioformulaguadalajara.com.

Jorge Bucio Romero, abogado defensor, explicó que la detención se basa en la homonimia con el verdadero participante de los hechos (hoy prófugo). El nombre fue dado por uno de sus amigos quien lo visitó el día del hecho y en cuya casa se encontraba la víctima del secuestro:

“Dice que su amigo, el captor, es una persona gorda de unos treinta y tantos años, moreno, pelón, se apellida Gurrola, le dicen “el gordo Gurrola”; pero que también usa el alias de Francisco Javier Orozco Vázquez”, dijo el defensor.

La policía investigadora de San Luis Potosí realizó una búsqueda en la base de datos nacional y se encontró con el trámite de licencia de conductor con el mismo nombre que corresponde al hoy detenido, un joven de 30 años con dirección en el municipio de Tonalá, Jalisco.

“En absolutamente nada (coinciden las características físicas), al extremo de que el juez de control cuando esta audiencia de vinculación a proceso se atreve a decir «Estoy viendo al imputado y no corresponden las características físicas a las que describe el testigo del secuestro, sin embargo, para proteger a la víctima, voy a dejarlo a usted preso por el tiempo de la investigación para que la defensa ofrezca más pruebas de su inocencia»”, indicó el abogado defensor.

Bucio Romero acusó que el Ministerio Público desconoce el funcionamiento del Código Penal y no respetan la presunción de inocencia, reiteró que la víctima declara que el joven detenido no es la persona que no secuestró, incluso dijo que “nunca lo había visto”.

El abogado agregó que a Francisco Orozco se le mantiene preso por temor a la contrademanda que pudiera darse por el daño moral causado debido al tiempo que lleva en prisión. (Fuente: radioformulaguadalajara.com)