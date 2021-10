Llaman a mejorar las estrategias de promoción turística del Caribe Mexicano

CANCÚN, MX.- Alex Zozaya, presidente de Apple Leisure Group, dijo estar sorprendido por lo logrado a corto plazo, pero sumamente cautelosos, pues el turismo que se tiene ahora es “prestado”, no llegó para quedarse y de no hacerse algo en estrategias de promoción podría darse una caída al destino.

En un rápido balance, indicó que se dieron vientos favorables que ayudó a corto plazo, pero no ha futuro, y por eso de no ponerse las pilas se va a resentir, ya que “tenemos turismo prestado, que en otras épocas no estaría por aquí, al no haber mucha competencia con otros destinos y con el mercado de cruceros, pero empezará fuerte con tarifas baratas.

“Al momento que reabra Europa, los demás destinos del Caribe y los cruceros no va a llegar el mismo turismo a Cancún. México tiene la ventaja del turismo estadounidense, que puede venir sin ninguna restricción y ahora es de los pocos lugares que tiene para viajar a corto plazo. Sí pensamos que esto llegó para quedarse es un grave error”, expresó.

Para evitar una caída, señaló que es necesario invertir mucho en publicidad y promoción para mantener vigente al Caribe Mexicano.

También añadió que es necesario levantar las tarifas, todo subió y se requiere que se dé a la par cómo va la ocupación para pagar a los bancos y recuperar las inversiones.

Alex Zozaya resaltó que somos una empresa diseñada para demostrar resultados en época de crisis. De hecho, surgieron en una de ellas, 41 días antes del 11 de septiembre, y en cada una que se ha dado crecieron de manera exponencial.

“Esta no es la excepción, pues estamos casi duplicando la compañía en unos 14 meses al pasar de 66 hoteles al comenzar la pandemia a 107”, agregó.

También manifestó que México seguirá siendo un protagonista dentro del turismo mundial, a pesar de lo hecho pésimo o dejado de hacer.

“Es un país de extraordinarios atributos naturales, su clima, gastronomía, su gente, que posee mucha historia y tiene a favor estar junto al mercado más grande del mundo que es el estadounidense”, abundó.

“Hemos sido exitosos, gracias a las alianzas con gobiernos estatales, que permitió el regreso de la inversión, pese a que se hicieron cosas malas como la falta de promoción y marketing, y la política federal de cero ayuda”, añadió. (Infoqroo)