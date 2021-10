Una joven desinstala por sí misma medidor de CFE y lo lleva a entregar

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Una joven se volvió viral en Twitter este martes después de que asegurara que quitó su medidor de corriente eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que causó el extrañamiento y risas de parte del personal que trabajaba en la sucursal, publicó sinembargo.mx.

“Se rieron de mí en la CFE por traer mi medidor. Dicen que ellos van y lo quitan. Ok, yo no lo sabía, les prometo que no quería venir cargando bajo el sol una cosa que pesa mil kilos”, dijo la usuaria Arandhi Correa.

En la publicación, que ya cuenta con más de 20 mil “likes”, usuarios le comentaron que había cometido un delito por haber desinstalado en medidor, pero ella ignoraba que quitarlo fuera ilegal.

De acuerdo con el Código Penal Federal, se establece un plazo de tres a diez años en prisión y con doscientos a mil días de multa a quien incurra en un delito que atente contra el consumo de bienes de consumo nacional, como lo es la energía eléctrica explotada por la CFE.

“Deseen que no me metan a prisión de tres a 10 años, por favor, sólo soy una mensa”, expresó la usuaria.

Sin embargo, Correa no tuvo ninguna repercusión e incluso actualizó en su perfil que el personal sólo se rio y verificó que el medidor se encontrara en buenas condiciones. “Revisaron que el medidor estuviera bien y así fue porque no soy un criminal y ya, excelente, se lo quedaron y listo, les ahorré el trabajo”, indicó. (Fuente: sinembargo.mx)