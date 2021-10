“A UN PASO DE LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO”: Diputados de Morena-PVEM-PT y MAS presentan iniciativa para la Ley de Amnistía en Quintana Roo

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- En un intento de darle una segunda oportunidad a quienes no siguieron el debido proceso, ya que hay campesinos en las cárceles por robarse un litro de leche o quienes han incurrido en el delito de aborto previsto en el Código Penal, a las que no se les respetaron sus derechos humanos, a quienes no tuvieron una defensa adecuada, pero sobre todo cuando se trate de personas que no representen riesgo real para la sociedad, las fracciones parlamentarias de MORENA, PVEM, PT y MAS en la XVI Legislatura presentaron la iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de Amnistía del estado de Quintana Roo.

En conferencia de prensa, los diputados manifestaron que, a octubre de 2020, cerca del 87 por ciento de la población privada de la libertad fue procesada y sentenciada por delitos del fuero común por lo que es necesario que desde lo local, se emitan leyes propias de amnistía, pues ello implicaría el reconocimiento de que las personas que han sido afectadas por el sistema penal en los estados tengan el mismo estándar de derechos que aquellas que han sido procesadas en el fuero federal.

De acuerdo con la iniciativa, la amnistía sería otorgada cuando se cumplan determinados supuestos, como son por el delito de aborto previsto en el Código Penal; por delitos imputados a personas campesinas pertenecientes a los pueblos originarios, comunidades indígenas o afromexicanas; por el delito de robo simple y sin violencia, siempre y cuando lo robado no exceda las 400 UMAs y sea previa reparación del daño a víctimas u ofendidos; a las mujeres acusadas o sentenciadas por exceso de legítima defensa en la protección de su vida e integridad, o la de sus descendientes; así como a personas mayores de sesenta y cinco años de edad que padezcan enfermedad terminal o crónico degenerativa grave, o sean sentenciadas o acusadas por exceso de legítima defensa en la protección de su vida e integridad, entre otros casos.

Además, se establece la integración de una Comisión Especial, por parte del Congreso, para dar seguimiento a las solicitudes de Amnistía, siempre que dicho seguimiento se efectúe mediante solicitud presentada por personas que tengan relación de parentesco o bien por organizaciones u organismos defensores de derechos humanos debidamente registrados, por considerarse que se encuentran en los supuestos de violación de derechos o fallas en la aplicación de alguno de los principios penales del Sistema Acusatorio, o plena presunción de fabricación de delitos.

Afirmaron que, con esta iniciativa, “se da un importante paso hacia la despenalización del aborto, independientemente si se está a favor o no, ya que es un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Además, el diputado Edgar Gasca Arceo explicó que se contempla el tema de la legítima defensa para mujeres y personas adultas mayores.

La iniciativa fue presentada el pasado martes ante Oficialía de Partes del Congreso del Estado, posteriormente se le dará lectura en el Pleno y se turnará a las Comisiones correspondientes, para su análisis, discusión y elaboración de Dictamen y de aprobarse Quintana Roo será la quinta entidad en el país en contar con dicha disposición. (Noticaribe)