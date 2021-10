SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO SIN CAMBIOS: La zona norte sigue en verde-primera etapa y amarillo en el sur

PUERTO MORELOS, MX.- Quintana Roo mantiene una semana más su Semáforo Epidemiológico Estatal en verde-primera etapa en el norte y amarillo en el sur, informó el gobernador Carlos Joaquín González.

Asimismo, refirió que más de 67 mil 500 dosis de vacunas contra la covid-19 se han aplicado a rezagados e inició la aplicación en niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años de edad.

En el marco de la transmisión del programa semanal de los jueves para actualizar el Semáforo Epidemiológico Estatal, el gobernador Carlos Joaquín expresó que la próxima semana iniciarán obras que mejorarán la infraestructura urbana en municipios de la entidad, como parte de la inversión estatal que se estará llevando a cabo.

Sostuvo que estas obras apoyarán destinos turísticos, impulsarán el crecimiento y mejorarán la economía para tener mayor recuperación, precisamente ahora que se requiere avanzar mucho más en la reapertura de las actividades que generan mayor empleo e ingresos para las familias.

El gobernador de Quintana Roo estuvo acompañado de la presidenta municipal Blanca Merari Tziu Muñoz, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya Lenin Amaro Betancourt y la secretaria estatal de Salud Alejandra Aguirre Crespo.

Carlos Joaquín aseveró que mantener el Semáforo en verde para el norte y amarillo en el sur, permite avanzar en la recuperación y por ejemplo de la pérdida de 105 mil empleos, o poco más, el año pasado, ya se registra una recuperación de casi 62 mil de esos empleos, lo que coloca a Quintana Roo otra vez primer lugar en creación de empleo.

Destacó que se requiere mantener el crecimiento de más de 4.43% del PIB, por lo que afirmó que es fundamental e importante continuar aplicando con rigor las medidas preventivas, los protocolos sanitarios y el uso de los hábitos de higiene.

“Es muy importante que todas y todos tengamos claro que no hemos vencido nada, que no ha pasado o no ha terminado la pandemia por la covid-19. Hay que cuidarse, cuidarnos todos, cuidar a la familia, a la comunidad. Hay que seguir adelante por el bien de las familias quintanarroenses” expresó.

En relación con la vacunación a personas rezagadas, la secretaria Aguirre Crespo informó que se han aplicado más de 67 mil 500 dosis.

Un caso que destacó es el de Solidaridad, en donde no se tenía población con rezago, sin embargo, al ser un municipio altamente flotante y de recepción de trabajadores de otros estados se han aplicado 13,079 dosis.

En cuanto a la vacunación en niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años, dijo que recibirán dosis, todas aquellas personas en este rango de edad que padezcan alguna enfermedad que en caso de contagiarse con el virus SARS-CoV-2 correrían mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave. Se incluye en la vacunación a las adolescentes embarazadas.

En ese sentido, explicó que hay 9 grupos de comorbilidades que incluyen al menos 44 enfermedades: condiciones cardiacas crónicas, enfermedad pulmonar crónica, afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo, enfermedad neurológica crónica, endocrinas, inmunosupresión moderada a grave, asplenia o disfunción del bazo y enfermedades hematológicas, anomalías genéticas graves que afectan a varios sistemas y embarazo adolescente.

El gobernador Carlos Joaquín dio a conocer el resumen de nuevos casos a nivel municipal, que arroja disminuciones en la curva de contagios. Puerto Morelos disminuyó 89%, Isla Mujeres el 89%, Felipe Carrillo Puerto el 57%, Lázaro Cárdenas el 41%, Othón P. Blanco el 36%, Benito Juárez el 35%, Solidaridad el 34%, Bacalar el 17%, Tulum el 10%, José María Morelos se mantuvo en 0%, y Cozumel fue el único que tuvo incremento del 37%. (Infoqroo)