“SEGÚN ENTIENDO, LA ZONA SE LA ESTÁN PELEANDO”: “No nos ganarán la pelea”, dice secretario de Seguridad Pública tras ataque en Tulum

TULUM, MX.- Un intento de ejecución por la disputa de la plaza fue lo que originó el tiroteo en el restaurante “La Malquerida” de la zona turística, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Quintana Roo, Lucio Hernández.

“Lo que sucedió aquí, por demás reprobable, es que estos sujetos, contra los que tienen en ese momento, según entiendo, la zona se la están peleando. Lo quisieron privar de la vida, repelen esa agresión y lamentablemente resultan los hechos que todos conocemos ya”, detalló en entrevista durante su vista al noveno municipio.

Añadió que se procederá conforme a derecho y con todo rigor en contra de los “sujetos que se creen más importantes, por así decirle, que la propia autoridad”.

“Las cosas no se pueden quedar así por ningún motivo, no nos ganarán la pelea y que me escuchen fuerte y claro estos señores”, sentenció.

En tanto, sobre la única persona asegurada por su presunta participación en la balacera, informó que permanece sujeta a investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Para concluir, el titular de la SSP en el estado destacó las acciones en coordinación contra otras autoridades que se realizan desde hace un tiempo para recuperar la paz en la zona de playas.

“Hemos venido realizando constante y permanentemente operativos para la recuperación de las playas, arrebatárselas a este grupo de los delincuentes y liberarlas para el goce y disfrute de nuestros turistas y de nuestras familias”, dijo. (Agencia SIM)