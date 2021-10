‘Pastilla negra’ contra la disfunción eréctil pone en riesgo la salud, advierte Cofepris

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coferpis) asegura que el producto ADUL-T o pastilla negra, pone en riesgo la salud, por lo que emitió una alerta sanitaria, publicó sdpnoticias.com.

Las pastillas, que se publicitan de manera irregular con la leyenda “Black is the New Blue”, aseguran ser la solución para trastornos relacionadas con la actividad sexual, como la disfunción eréctil.

Sin embargo, las pastillas ADUL-T no han presentado información a la Cofepris, así como estudios que garanticen su seguridad, calidad y eficacia ni las propiedades terapéuticas que enuncia.

Por lo anterior, Cofepris aseguró que las pastillas negras no deben ser comercializadas, distribuidas ni consumidas ya que representan un riesgo para la salud.

Además, la instancia resaltó que, al no contar con evidencia o estudios que garanticen la seguridad y eficacia de las ADUL-T, éstas no deben ser publicitadas, distribuidas, comercializadas ni consumidas por representar un riesgo para la salud.

Y quienes lo hagan serán acreedores a las sanciones administrativas que resulten procedentes por infringir la regulación sanitaria.

ADUL-T tampoco puede venderse como suplemento alimenticio: Cofepris

La Cofepris también resaltó que ADUL-T tampoco puede ser vendido o publicitado como suplemento alimenticio.

Esto porque no cumple con las condiciones sanitarias para considerarse como tal y, por lo tanto, no está sujeto a dichos requisitos regulatorios.

Además, el órgano regulatorio, recomendó a quienes identifiquen las pastillas negras:

No adquirir o usar el producto, asó como cualquier otro que no se ajuste a la normatividad.

Hacer una denuncia sanitaria sobre el punto de venta o publicidad como: canales de tv o sitios web.

Consultar a profesionales de la salud en caso de presentar algún padecimiento relacionado con la disfunción eréctil.

(Fuente: sdpnoticias.com)