REDIRECCIONAN RECURSOS FEDERALES: Álgido debate en sesión de Cabildo de Solidaridad por obras pendientes de Laura Beristain

PLAYA DEL CARMEN, MX.- La tercera sesión ordinaria de Cabildo esta noche llegó a momentos de confrontación entre la regidora Laura Beristain Navarrete, quien comenzó a hablar fuera de turno, sin micrófono, y la actual presidente municipal, Lili Campos Miranda, quien rebatió sus aseveraciones de haber dejado finanzas sanas, con la propuesta de que dé cuenta de lo entregado, incluido millonarios pasivos en laudos y sentencias perdidas.

En la orden del día estaba la aprobación de la modificación del Programa Operativo Anual, avalado por el Coplademun en días pasados, para redireccionar recursos federales que estaban destinados para obras y otros rubros, punto que finalmente fue avalado por mayoría.

Beristain Navarrete y los otros dos regidores de Morena expresaron su desacuerdo con esta medida, al decir que se dejaban obras prioritarias, como la segunda fase del panteón municipal, para, entre otras cosas, la compra de mobiliario, vehículos, bacheo y otras acciones.

El síndico, Adrián Pérez Vera, rebatió estos dichos, al explicar que se trataba de dinero federal que no había sido ejercido en los nueve meses del gobierno de Laura Beristain, y que si no se utilizaban, se perderían y además se castigaría al municipio.

“Quedan solo dos caminos, o seguimos esa ruta y nos estrellamos, porque perdemos ese recurso, o se prioriza en necesidades urgentes”, alegó. “No da tiempo para un proceso de licitación, pero en 2022 habrá otro Coplademun para programar con tiempo las obras requeridas”.

También criticó que la administración pasada pretendiera gastar 11 millones de pesos en un “panteón mal ubicado”, entre casas, en lugar de acciones para tener a los solidarenses alumbrados y protegidos, lo que sacó aplausos.

El regidor Marciano Toledo Sánchez también pidió turno de hablar, lo que inconformó a Beristain Navarrete, quien pese a que ya había hablado comenzó a polemizar con el regidor y el síndico, sin micrófono, casi dándose a entender a gritos.

Aunque el secretario general varias veces llamaba al orden, la presidenta municipal, Lili Campos, pidió que se le dejara hablar, hasta que se venció su límite de tiempo.

Entonces, la edil, al escuchar que su antecesora hablaba sobre las acciones que había realizado, propuso al Cabildo que se votara si se le daba a Beristain Navarrete un espacio en la siguiente sesión para que aclarara la situación en que dejó al municipio.

Este informe, afirmó, debiera mencionar las deudas que dejó, las sentencias judiciales perdidas, incluida una por 15 millones de pesos, los 198 millones de pesos en laudos, entre otros rubros, lo que otra vez sacó aplausos entre los asistentes.

La ex alcaldesa no dejaba de hablar mientras esto ocurría, alegando que no había dejado deuda. Finalmente y sobre sus gritos, el secretario general llamó a votación, siendo avalado el cambio al POA 2021. (Agencia SIM)