FOX BUSCA ‘SANTA’ A QUIEN REZAR: Anima a Margarita Zavala y Lilly Téllez a buscar candidatura a la Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, respaldó a Lilly Téllez y a Margarita Zavala como posibles candidatas a la presidencia de la República en 2024. El apoyo del panista surgió como respuesta a la propuesta realizada por el blanquiazul Jorge Triana, quien compartió una imagen con los retratos de las funcionarias e, indirectamente, señaló que la ex primera dama y el senadora panista podrían ser buenas opciones, publicó infobae.com.

“Dice Claudia Sheinbaum que ya es momento de que México sea gobernado por una mujer, y estoy totalmente de acuerdo con ella”, fue el mensaje que compartió Triana Tena en su cuenta oficial de Facebook, con el cual respondió a las recientes declaraciones realizadas por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), quien aseguró que el país “está preparado para una presidenta”.

En este contexto, el ex mandatario se sumó a los comentarios del diputado y recalcó: “Bravo, mujeres. Vamos por todo. Va por México. Sí por México”. Cabe destacar que, recientemente, Fox Quesada arremetió contra la ex alcaldesa de Tlalpan, ya que consideró que mientras ella está viajando y “exhibiéndose” por el país, la capital “es una “tragedia”, especialmente aquellas localidades que colindan con el Estado de México.

Las reacciones a la publicación de Fox no se hicieron esperar y algunos internautas aprovecharon para burlarse de su propuesta, pues consideraron que el Partido Acción Nacional (PAN) “no sabe por donde sacar a un contrincante para las siguientes elecciones”. Además, apuntaron que ninguna de las dos mujeres tiene experiencia de gobernar, pues “ni siquiera han estado al frente de alguno de los estados”.

“Con estas candidatas no ganan ni la jefatura de manzana”, “Mejor la esposa de Samuel García, si a esas vamos”, “Van pero a perderlo todo, pobre oposición moralmente derrotada”, “Así nunca van a recuperar la Presidencia de la República”, “Esas doñas no ganan ni la cooperativa de la guardería” y “¿Margarita Zavala? No tiene el carácter para ser presidenta”, fueron algunos de los mensajes que recibió la publicación del panista.

Asimismo, algunos usuarios arremetieron en contra de Margarita Zavala y de Felipe Calderón Hinojosa, y criticaron la construcción de la Refinería Bicentenario, proyecto en Tula, Hidalgo que fue propuesto por el político de 59 años, cuyos avances luego de más de 1,000 millones de pesos destinados por el gobierno estatal, lograron apenas una barda perimetral y que finalmente fue cancelado durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto. (Fuente: infobae.com)