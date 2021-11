Claudia Sheinbaum niega ser ‘imitadora’ de AMLO; opositores quisieran dividirnos, dice

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que nunca podrá oponerse al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), porque forman parte del mismo movimiento, publicó radioformula.com.mx.

Durante una conferencia de prensa, la funcionaria expresó su respaldado al mandatario, con quien ha trabajado desde hace 20 años para conseguir el mismo objetivo.

Esto luego de que fuera cuestionada acerca de que la oposición opina que ella imita al presidente, por lo que Sheinbaum Pardo destacó que los partidos contrarios quisieran que se opusiera a López Obrador, en temas como la reforma eléctrica u otros problemas que azotan al país.

“Venimos desde hace más de 20 años luchando en el mismo movimiento, a lo mejor lo que quisieran ver es que yo me opusiera al Presidente en la Reforma Energética o en los problemas de fondo del país. Pero somos parte del mismo movimiento, somos parte de la Cuarta Transformación ¿cómo me voy a hacer un líder de la oposición? No, eso no, jamás”, señaló.

Asimismo, la funcionaria destacó que al ser parte de Morena sigue firmemente los lineamientos del partido, por lo que jamás traicionaría a AMLO.

“Aquí siempre decimos no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Yo jamás voy a traicionar de donde vengo, jamás, somos parte del mismo movimiento”, expresó.

No obstante, la jefa de Gobierno de la capital reconoció que sí ha tenido diferencias con el mandatario, pero en lo “esencial” siempre han estado de acuerdo.

“Somos parte del mismo movimiento, en algunas cosas particulares habrá ciertas diferencias, pero en lo esencial, pues estamos totalmente de acuerdo, pues si no soy de la oposición”, aclaró. (Fuente: radioformula.com.mx)