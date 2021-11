Lorenzo Córdova defiende ‘inversión democrática’… en sueldos de consejeros del INE

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, Lorenzo Córdova Vianello, Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), defendió el dinero que recibe el INE. Lo hizo ante reclamos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), publicó sinembargo.mx.

“¡Que se baje el sueldo!”, gritaron integrantes del partido fundado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La democracia es una de las inversiones públicas más importantes que hemos hecho las y los mexicanos en las últimas décadas, pero también una de las que más ha retribuido al país”, dijo Lorenzo Córdova.

A propósito de los reclamos que recibió, Córdova dijo que el sueldo de los integrantes de INE fue autorizado por la Cámara de Diputados.

“Y aquí entramos en un dilema de Constitucionalidad. Yo no voy a entrar en un debate con esta Cámara, por la deferencia, yo no voy a ser quien le falte el respeto a esta soberanía. El asunto está en un litigio Constitucional, ustedes tomaron una serie de decisiones, de leyes, que entraron a controversia Constitucional”, exclamó.

“Por lo que hace a los consejeros, esta Cámara autorizó, en la ley que se publicó en mayo pasado, que los consejeros estamos exentos de las reducciones del 127 Constitucional”, señaló.

“Ustedes votaron el transitorio segundo de esa Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos que dice: se exceptúa de la ley a servidores públicos aludidos entre ellos los integrantes del Consejo General, esta Cámara autorizó”, dijo.

En septiembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló los salarios que recibirán en el 2022 el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, los cuales serán superiores al suyo.

El titular del Ejecutivo agregó que este tipo de prácticas fueron las que provocaron en gobiernos anteriores que no alcanzara el presupuesto, por lo que se tenían que aumentar los impuestos y endeudar al país “para seguir derrochando”.

“Si no hay corrupción el presupuesto rinde, no me voy a cansar de decir que era mucho, mucho, mucho, mucho lo que se robaban. La corrupción no sólo hay que combatirla, desterrarla por razones de índole moral, que ya es muchísimo. También hay que eliminarla, porque es mucho el dinero que va a parar a unas cuantas manos”, remarcó. (Fuente: sinembargo.mx)