Operan en el país más de 260 radios piratas, denuncia el CIRT

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Pese a que la radio es uno de los medios más regulados por los tres niveles de gobierno, el presidente del Consejo Directivo de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) José Antonio García Herrera, aseguró que a nivel nacional operan más de 260 estaciones de radio piratas, que comercializan sus servicios y no pagan impuestos.

En el marco de la celebración de un centenario de la Radio en México, dijo que es urgente también hacer modificaciones a leyes que permitan ser más equilibrados en los beneficios que se les permite a otros medios en cuanto a la libertad de expresión.

“Nos afectan porque son estaciones que no están reguladas, que no pagan impuestos, que no pagan contraprestación, no tienen límites y que comercializan”, denunció.

Lo anterior deja en total desventaja a los que si cumplen con sus obligaciones y no obstante no pueden comercializar sus espacios en los procesos electorales porque están obligados a regalar tiempo aire para los spots publicitarios de candidatos y organismos gubernamentales.

Contrario a las situaciones que se da con las redes sociales que cada día van ganado terreno y comercializan sus espacio.

Abundó que estás radios piratas se concentran especialmente en los estados de como: Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

Con respecto a la propaganda electoral planteó la urgente necesidad de regular del presupuesto a los partidos políticos, pero no el que ellos inviertan en los medios de comunicación, ya que la radiofusoras están impedidas para comercializar espacios propagandísticos, lo cual los deja en desventaja ante otros medios de comunicación. (Noticaribe)