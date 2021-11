El segmento de clubes vacacionales, con marcada fidelidad al Caribe Mexicano: Acluvaq

CANCÚN, MX.- Miriam Cortes Franco, presidenta ejecutiva de Clubes Vacacionales de Quintana Roo (Acluvaq), expresó que este es un segmento que se ha distinguido por su fidelidad al Caribe Mexicano, incluso, destacó que cerca de la mitad de visitantes que llegan al aeropuerto de Cancún han tenido una membresía.

“La gente que nos visita tuvo o tiene vigente una membresía de un club vacacional, es un turista repetitivo porque se siente feliz aquí, ha venido dos o más veces, e incluso hay algunos que llevan 20 años visitándonos”, añadió.

Respecto al panorama de fin de año, manifestó que la temporada decembrina está súper bien, incluso así se comportara hasta marzo, debido a varios factores, como el hecho de que hay cada vez más vuelos y los protocolos de bioseguridad, entre otros.

Después de la situación que vivió el mundo en general el año anterior, expresó que hay bastante intención de viajar y eso se ve con el hecho de que cada vez haya más vuelos, y conexiones, incluso algunos que no se tenían, como Holanda y Austria, mercados que habrá que convertir en clientes frecuentes.

“Es muy importante todo este nuevo mercado que no teníamos. Darío Flota, director del Consejo de Promoción Turística, no comentó que ahora hay vuelos que tenían 15 años que no venían y lo están haciendo con dos frecuencias semanales”, añadió.

En ese sentido, dijo que ya retornaron los vuelos directos de Sao Paulo, un mercado muy importante, que se suma al de Colombia, que antes de la pandemia ocupaba el cuarto lugar en número de turistas que llegaban a Cancún.

Por otra parte, Miriam Cortes Franco informó que el próximo día 11 celebrarán el décimo foro de Marketing y Ventas, un evento en el que llevarán la capacitación a los más altos niveles dada la experiencia de los conferencistas.

La sede será el Centro de Convenciones del Hotel Iberostar, de dos de la tarde a 8:30 de la noche. (Infoqroo)