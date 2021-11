Padres de niños con cáncer anuncian protestas cada martes en el aeropuerto de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- A pesar de las mesas de diálogo con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), con quienes se han reunido en 21 ocasiones, madres y padres de familia anunciaron que a partir de mañana, y todos los martes de cada semana, realizarán protestas debido a que las autoridades no han cumplido en resolver el desabasto de medicamentos, principalmente de quimioterapias para sus hijos con cáncer, publicó reporteindigo.mx.

“No tenemos alternativa. Ante el persistente problema de desabasto de medicamento para tratamiento de cáncer infantil, el consejo de madres, padres y familiares de niñas y niños con este padecimiento, tomamos la decisión de realizar movilizaciones para alzar la voz, este martes 9 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), T1, Puerta 1, 08:30 am”.

A través de un comunicado la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos A.C, dijeron que el desabasto rebasó a las autoridades del Insabi y de la Secretaría de Hacienda, quienes son las encargadas de comprar el medicamento en el extranjero, ya que han sido incapaces para comprar y surtir el medicamento que se requiere.

“Es por ello que cada martes, a partir del que sigue, las madres, padres y familiares de pacientes con cáncer infantil, realizaremos acciones de protesta en el AICM y daremos un informe sobre el desabasto: qué medicamentos faltan, en qué cantidades y en qué hospitales.

“Queremos una solución definitiva a este problema que ya lleva tres años y que ha cobrado la vida de varias de nuestras hijas e hijos. Queremos una solución de fondo, que contemple un cambio en las reglas y en las instituciones, si es necesario”.

Dijeron que ya quedó demostrado que en estos tres años de prueba, el INSABI fracasó y no ha terminado de “cuajar”. Tampoco la ONU logró comprar y traer el medicamento que necesitamos en México en tiempo y forma.

Además de que las fundaciones y las asociaciones ya no se dan abasto y no se puede dejar en sus manos lo que es una tarea del Estado. “No es posible que el acceso a nuestra salud sea una caridad y no un derecho”, manifestaron. (Fuente: reporteindigo.mx)