“PIDO EL APOYO DE LA CIUDAD”: Familia de estudiante de medicina desaparecido llega a Playa del Carmen desde Oaxaca para auxiliar en su búsqueda

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Ya van cinco días desde que Pedro Antonio Grau Valenzuela, estudiante de quinto año de medicina quien realizaba su ciclo de práctica en esta ciudad, desapareció. Su familia, que viajó desde Oaxaca, le rogó a la ciudadanía en rueda de prensa a que brinden cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero.

Grau Valenzuela realizaba su ciclo de internado en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS). El pasado miércoles, 3 de noviembre, presuntamente abordó un taxi desde su casa, en Villamar 2, para ser llevado a su clínica, pero no se presentó a trabajar. Desde ese momento, no se ha vuelto a saber de él.

Armida Valenzuela, la madre de este joven de 22 años, mencionó que ellos hablaban por teléfono con mucha frecuencia, e incluso mensajearon cuando él le avisó que se dirigía a su trabajo, el miércoles. Ella le escribió que se cuidara mucho, pero ya no contestó. Como sabía que le tocaba guardia, prefirió no molestarle, pero fue hasta el día 5 que una compañera le llamó y le reveló que su hijo no se había presentado el 3 ni tampoco el 4.

Pedro Antonio Brau López, padre de este joven, mencionó que ya interpusieron su denuncia y la Fiscalía General del Estado ha sido muy atenta. Ellos llevan dos días de investigaciones y saben que revisan cámaras y efectúan entrevistas; sin embargo, ellos también se suman a estos esfuerzos dando a conocer el caso para que quien sea que tenga información se atreva y lo dé a conocer.

Agradeció que sus compañeros de trabajo hayan encabezado una manifestación para pedir su regreso y han recibido apoyo del IMSS, pero lamentó que la institución no haya emitido un comunicado para exigir el hallazgo de este interno.

Todos insistieron que Pedro era una persona muy tranquila y responsable, enfocada en su trabajo.

“Pido el apoyo de la ciudad; todos son madres, padres o esposos. El pueblo mexicano es grande y somos fuertes ante esta situaciones y salimos adelante. Pide a todos los mexicanos”, declaró la madre del desaparecido, quien luego aseveró que ella siempre esperará el retorno de su hijo, que es el motor de su vida.

También su hermana exhortó a quien sepa algo a que contacte a la Fiscalía.

“Exijo, porque es una persona de bien, que vino a hacer bien a esta ciudad, que por todos los medios posibles que hagan llegar esta información y no se pierda esto hasta que lo encontremos”, comentó. “Que me entreguen a mi hermano”. (AGENCIA SIM)