BBVA ES DOBLEGADO POR EL IFDP: Debe reembolsar dinero a periodista que sufrió secuestro exprés

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- “Generar este precedente puede servir a otras personas”, así lo consideró la periodista Paula Mónaco Felipe, quien logró una sentencia a su favor para que el banco BBVA Bancomer le regrese una cantidad de dinero que le fue sustraída durante un secuestro exprés del que fue víctima en hace tres años, publicó sinembargo.mx.

En entrevista para el programa Los Periodistas, transmitido por el canal de Youtube SinEmbargo Al Aire, la comunicadora relató que a finales de 2018, mientras cubría, como periodista independiente, el éxodo de centroamericanos que van en busca del “sueño americano”, sufrió un secuestro exprés en Tijuana, Baja California.

Detalló que hombres armados la llevaron a una casa de seguridad, en donde la mantuvieron por varias horas, para después liberarla pasada la medianoche. Durante el tiempo que estuvo aislada, los delincuentes, quienes la despojaron de su equipo de trabajo y de sus tarjetas bancarias, hicieron retiro de dinero y varias compras.

Mónaco Felipe explicó que tras su liberación hizo el reporte vía telefónica por el robo de sus tarjetas, sin embargo, días después se percato de que el banco no rechazó esos cargos y que, además, le hicieron cargos nuevos, mismos que la institución le obligó a pagar.

Aunque se inconformó con el banco, éste la ignoró, por lo que acudió a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en donde no sólo perdió tempo, también dinero por los tantos documentos que le solicitaron, y no logró recuperar su dinero. “Me quede con el mal sabor de boca de un institución que no me respaldó para nada”, expresó.

Cuando pensó en rendirse, en 2019, se presentó la oportunidad de solicitar ayuda del Instituto Federal de la Defensoría Pública, y tras poco más de dos años, en los que estuvo representada por el Estado mexicano de forma gratuita, logró el fallo a su favor para que el banco le regrese sus recursos.

“El Instituto Federal de la Defensoría Pública fue muy grata sorpresa, una institución del Estado que soluciona no sólo con dignidad sino planeando una estrategia efectiva, que funcionó y acabó en un triunfo legal, en una batalla que parecía pequeña pero creo que no lo es”, indicó Paula a través de un video en su cuenta de Twitter.

Su caso lo atendió el asesor jurídico Francisco Garrido, quien promovió un juicio oral mercantil en la Ciudad de México, y aunque en la audiencia preliminar no hubo conciliación, ya que el banco sostuvo que no está obligado a cerciorarse de la identidad del tarjetahabiente sino de los establecimientos mercantiles donde se realizaron las transacciones, el abogado argumentó que al momento de efectuar las compras, la periodista no otorgó su consentimiento.

Mónaco Felipe destacó que fue “una pelea legal con el banco, primero para que se admitiera la demanda después para que se llevara a juicio, tras lo cual la Jueza resolvió en mi favor”. Destacó que con ello, obligó “a Bancomer a regresar el dinero que me obligó a pagar, y el dinero también que sacaron de mi cuenta en ese momento”.

“Nosotros acreditamos que nos realizaron los cargos en los respectivos estados de cuenta, acreditamos que nos repusieron las tarjetas, que la señora Paula respecto de la tarjeta de crédito pagó inmediatamente para no generar interés y la tarjeta de débito lo dejamos a la solución de la vía judicial”, explicó Garrido en el clip de Paula.

El pasado 28 de septiembre, la Jueza condenó al banco a reembolsarle a su cliente el dinero de las disposiciones indebidas con intereses legales. En la sentencia señaló que el banco no acreditó que la periodista hubiera dado su consentimiento para realizar las disposiciones.

Durante la entrevista, la comunicadora destacó que aunque la pelea fue por una “suma muy pequeña”, 23 mil pesos, la sensación de victoria era amplia. “Yo tengo un sabor a doble triunfo”, dijo sobre el fallo que se logró pese a la pandemia, ya que el juicio oral mercantil se llevó a cabo de forma virtual y, precisamente por la emergencia sanitaria, se resolvió en sólo dos semanas.

“Para mí fue importante, y es importante dar esta pelea porque sienta un precedente”, externó la periodista, quien consideró que esto que le pasó a ella “le pasa a miles de personas en México, polo que espera que ojalá se difunda entre muchas personas y sirva para poner un alto a los abusos por parte de corporativos de bancos trasnacionales, como es BBVA”, subrayó.

Cabe señalar que los servicios del IFDP son gratuitos para todos los ciudadanos. El Defensatel al que se pueden comunicar las personas es el 800 22 42 426

“Le ganamos un juicio a BBVA. Suena a poco pero no lo es. Sobre todo porque ahora existe una sentencia precedente: atención quienes sufren secuestro, secuestro exprés, robo de tarjetas. Y es doble el triunfo porque además el Estado me representó, gracias IFDP”, concluyó Paula. (Fuente: sinembargo.mx)