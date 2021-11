¿FRAUDE EN ESCUELA ‘PATITO’?: Egresados de la academia ‘Molto Bella’ cumplen ya tres años sin su titulación en Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN, MX.- El instituto de belleza “Molto Bella” ya tiene tres generaciones de egresados quienes pagaron por los costos de titulación, pero siguen sin recibir este certificado de la Secretaría de Educación Pública, pese a que está prometido en toda su publicidad, denunciaron hoy exalumnos de esta academia, quienes advirtieron que en próximas fechas realizarán una manifestación pacífica.

“Meses antes de que nosotros nos graduemos, te exigen el pago de la documentación que se va meter a la SEP. Ese dinero, ¿quién lo tiene?, somos muchísimas”, acusó una de las cientos de afectadas.

Explicó que ya son tres generaciones las que atraviesan por el mismo problema y que por cada una de ellas hay alrededor de 150 mujeres sin recibir su título.

Maribel Santamaría, directora de “Molto Bella” en Playa del Carmen, además de estar encargada de finanzas y recursos humanos, únicamente les da “largas”, sin explicar por qué no pueden recibir su titulación.

La página de Facebook de esta academia señala varias claves de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), para sus distintas sucursales; sin embargo, al buscarlas en el sitio web de la Secretaría de Educación Pública, figuran como no existentes.



“Te ofrecen materiales, el 80 por ciento, que no es real, porque si algo hace falta tú lo tienes que comprar y te exigen la colegiatura obligatoria cada día que tú vas a estudiar y si no pagas colegiatura no te dejan estudiar”, añadió la entrevistada.

Ante esta situación, ahora planean acudir en horario de clases para advertir a las nuevas estudiantes sobre dicha situación.

En una imagen publicitaria del instituto “Molto Bella” se hace referencia a 12 sucursales en distintas ciudades del país, incluyendo una en Chetumal. Allí también aseguran estar incorporados a la SEP. (Agencia SIM)