CALDERÓN INCREPA A AMLO: ‘El problema es la CFE, no el Oxxo’

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El expresidente Felipe Calderón cuestionó que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) critique a la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo por obtener electricidad a un menor precio que el resto de la población, publicó reporteindigo.mx.

Por medio de redes sociales, el político señaló que en lugar de aumentar los costos para Oxxo, se debería procurar bajar el precio para los consumidores domésticos.

Señaló que subir el precio de la energía a la cadena sólo traerá aumentos en los precios de sus productos; afectando la economía de las personas.

Calderón explicó que el problema no son los Oxxo, sino la ineficiencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para generar energía más barata para todos.

“Se puede tener energía limpia y barata: La solución no es que se les cobre más a los Oxxo, porque le repercutirán al cliente sus mayores costos. La solución es que la CFE no le cobre tanto ni a las tienditas ni a los consumidores domésticos. El problema es la CFE, no el Oxxo”, explicó.

Los dichos de AMLO sobre el Oxxo

Durante la conferencia matutina de este miércoles, el presidente López Obrador criticó nuevamente a las tiendas Oxxo por oponerse a la reforma eléctrica que pretende devolver el control del mercado a CFE.

“Porque defiende a Oxxo, a los Oxxos del señor Fernández, porque los Oxxos pagan menos luz que una familia proporcionalmente a lo que se consume, los Oxxos pagan menos luz que una tienda de abarrotes.

“Los tenderos, el abarrotero tiene que tener su tiendita apagada, tiene que desconectar sus congeladores, sus refrigeradores, para no pagar tanto por la luz; en cambio, ustedes van a un Oxxo y aunque sea de noche está todo iluminado, porque pagan menos.

“Entonces, por eso se oponen a que haya equidad y que no existan privilegios. Además, que no estén mintiendo hablando de energías limpias cuando en el fondo se trata de negocios sucios”, dijo. (Fuente: reporteindigo.mx)