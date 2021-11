MONREAL AL RESCATE DE SANTIAGO NIETO: Propone habilitarlo como asesor en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, abrió la posibilidad a que el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, se incorpore como especialista que asesore al órgano legislativo, ante la prohibición legal de trabajar en empresas sobre las que haya tenido información privilegiada, publicó Expansión Política.

“Es una posibilidad, no le puedo asegurar, pero yo le tengo un buen aprecio y tengo una buena opinión de sus conocimientos”, estableció el legislador; “esa gente debe aprovecharse”.

El Congreso tiene pendiente la actualización de la Ley sobre Lavado de Dinero, uno de los temas en los que Nieto Castillo ha insistido ante diputados y senadores y en el que eventualmente podría colaborar. El exfuncionario ya fungió como asesor del Senado de la República en el pasado, invitado por el PRD.

Nieto solicitó el pasado lunes su separación del cargo para no afectar “el proyecto” del presidente Andrés Manuel López Obrador luego del escándalo por su boda, el fin de semana, con la consejera electoral Carla Humphrey en un hotel de lujo en Guatemala y al que algunos invitados llegaron en avión privado.

“Su renuncia pareciera ser un acto de congruencia y, lamento mucho, porque para mí es un buen servidor, fue buen servidor público”, estableció Monreal en entrevista con reporteros en el Senado.

Santiago Nieto deja la UIF con miles de bloqueos bancarios y acciones pendientes

Pero de acuerdo al artículo 24 de la Ley de Austeridad Santiago Nieto tendría restricciones para desempeñar cargos en la iniciativa privada o incluso en el sector público, si tuvo acceso a información de la institución en la que se desempeñe.

Ese artículo establece que “los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior (…) que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años”.

El senador recordó que se estableció ese candado en la ley debido a los abusos de exservidores públicos que tras ocupar cargos se dedicaron a trabajar en empresas con las que tuvieron tratos o sobre las que tomaron decisiones, siendo parte del gobierno, como fueron los casos de los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón.

La reforma “es discutible, pero obviamente es una reforma que hay que meditar bien, porque no es correcto y no es justo que a un servidor público que tiene capacidad y talento, se le vaya a prohibir incorporarse en alguna actividad para sobrevivir, ya no para otra cosa”, reconoció Monreal.

Por el polémico caso de la boda hasta el momento han salido de sus cargos tres funcionarios públicos: Nieto Castillo, Enrique Gou, exfuncionario en la alcaldía Cuauhtémoc pues su hermano, el productor Alejandro Gou –a la vez contratista del gobierno local- fue uno de los que acudió al enlace en avión privado, junto con Paola Félix, quien dimitió como secretaria de Turismo de la ciudad también por viajar en aeronave privada, lo que se opone a las medidas de austeridad de los gobiernos de Morena. (Fuente: Expansión Política)