No conforme con colgarse de los eventos de Fonatur para promocionar su imagen, Luis Alegre, quien busca ser candidato a gobernador de Morena, ahora usurpa funciones de este organismo para hacerse notar

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El ex diputado federal, Luis Alegre Salazar, quien se mantiene en precampaña abierta para posicionar su imagen en la búsqueda de obtener la candidatura de Morena a la gubernatura de Quintana Roo, no conforme con usar los eventos oficiales del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para promocionarse, ahora usurpa las funciones del titular de este organismo para dar a conocer los avances de las obras que se realizan en Cancún.

Lo anterior, luego de que Luis Alegre, el pasado 1 de noviembre en el evento de Hanal Pixan, organizado por Fonatur, encontró el marco perfecto para montar su fotografía a fin de que lo conozcan como parte de su estrategia de precampaña que realiza por su aspiraciones a ser gobernador de Quintana Roo.

1 of 6

No obstante, ahora ofrece el reporte de avance de las obras de pavimentación de bulevar Kukulcán, tema que el mismo delegado en la entidad Raúl Bermúdez, no ha querido abundar y en ocasiones evadiendo los cuestionamientos de los medios de comunicación.

Sin embargo, Luis Alegre, en su afán de hacerse notar y olvidando que él es el enlace del proyecto del Tren Maya en Quintana Roo y no enlace de Fonatur, poco le valió para hacer su cápsula especial informado de los trabajos que se realizan especialmente en el Kilómetro Cero como parte de la rehabilitación de esta vialidad que el organismo inicio desde algunos meses sobre el bulevar Kukulcán.

“En el proyecto de repavimentación de la zona hotelera de Cancún se registra un avanza del 96.5% en el perímetro de la glorieta Kukulcán ubicada en el Kilómetro Cero en el cruce de la Avenida Bonampak, también se trabajará en los primeros 70 metros entrando a la zona hotelera, justamente frente a la gasolinera del kilómetro cero”, informó el legislador el pasado miércoles.

La medida al parecer no es bien vista por los representantes de Fonatur local, porque incluso ni ellos habían querido brindar mayor información de estos trabajos; sin embargo, la realidad es que no hay nadie que hasta el momento pueda detener la precampaña del ex legislador sin importar que se haga uso de las acciones de los organismos del gobierno federal. (Noticaribe)