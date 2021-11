Sistema electoral fue vulnerado por ‘recortes insensatos’, advierte Lorenzo Córdova

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que no se debe vulnerar al sistema electoral del país atacando su autonomía, difamando a sus instituciones o vulnerando su capacidad operativa con recortes presupuestales que consideró “insensatos”, publicó Expansión Política.

Córdova dijo esto luego de que el fin de semana la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2022, en el que contempla un recorte a los recursos del INE por 4,913 millones de pesos.

“No se puede y no se debe vulnerar al sistema electoral atacando su autonomía, difamando a sus instituciones y a sus integrantes por decisiones que no gustan o que no se ajustan a los intereses de un grupo, o bien, vulnerando su capacidad operativa con recortes presupuestales insensatos”, dijo.

Al acudir a la presentación del libro Estatus, organización y funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Córdova señaló este martes que la democracia no es una obra que nació de la noche a la mañana, sino que es resultado de una obra colectiva.

De su lado, el magistrado Felipe de la Mata dijo que el sistema electoral ha costado demasiados esfuerzos, por lo que se debe consolidar todos los días con trabajo institucional.

Mientras, el magistrado Felipe Fuentes señaló que el TEPJF es resultado de la participación y las aportaciones de distinguidas mentes y distintas generaciones, que haciendo de lado sus propias posiciones ideológicas o políticas han logrado consolidar el sistema de justicia electoral que tenemos.

“No permitamos que esas instituciones sean demolidas, fortalezcámoslas”, expresó en el evento realizado en la sede del TEPJF, en la que estuvieron presentes los coordinadores de la obra, los investigadores César Astudillo y Jesús Orozco Henríquez.

Reyes Rodríguez, magistrado presidente de la Sala Superior del TEPJF, advirtió que en estos momentos, en los que a su juicio las regresiones democráticas han cobrado fuerza alrededor del mundo, las instituciones electorales se convierten en actores medulares para la defensa de la democracia.

Rodríguez firmó un convenio de colaboración académica con la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF).

Ello, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales y el capital humano de los Organismos Públicos Locales Electorales, conocidos como OPLES, por medio de los programas académicos de posgrado que ofrece la Escuela Judicial Electoral.

Resaltó que tanto el TEPJF como los OPLES tienen como una de sus tareas nodales asegurar a la ciudadanía procesos electorales pulcros, justos, libres y que atiendan a la integridad electoral. (Fuente: Expansión Política)