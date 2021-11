“VOY A APOYAR AL QUE GANE LA ENCUESTA, HOMBRE O MUJER”: Elogia AMLO a Rafa Marín, pero dice que hace mucha falta que continúe al frente del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que solo apoyará al candidato o candidata que resulte favorecido por la encuesta, método que utilizará el partido Morena para seleccionar a sus candidatos que competirán en la próxima elección en Quintana Roo y otras entidades que tendrán procesos electorales, al tiempo en que reconoció que Rafael Marín, otro de los aspirantes, requiere que continúe trabajando al frente del corredor Interoceánico del Istmos de Tehuantepec.

“Yo voy a estar con el que gane la encuesta, y de una vez lo voy a decir para que no estarlo repitiendo porque no me gusta meterme en estos asuntos, pero también para lo nacional, cuándo se decida quién va a ser calidad de nuestro movimiento voy a apoyar al que gane la encuesta hombre o mujer”, afirmó.

Lo anterior, luego de que en Quintana Roo se registraron en el proceso interno de Morena 14 aspirantes a la gubernatura y de que Rafael Marín, otro de los aspirantes, diera a conocer que aún tiene posibilidades de ser el abanderado de este partido, pero que se mantiene al frente del proyectos del corredor Interoceánico del Istmos de Tehuantepec, por petición expresa de López Obrador

“Yo lo respeto mucho y lo quiero mucho a Rafael Marín, es como mi hermano, lo quiero lo respeto mucho porque él es precursor de este movimiento comenzamos juntos a luchar en Tabasco; si él comenta de que no va a participar, lo considero una buena decisión porque él está a cargo del programa de desarrollo del Istmo de Tehuantepec, nos hace mucha falta el que él continúe trabajando en este proyecto porque le tenemos mucha confianza, lo queremos mucho, es una gente trabajadora, es una gente honesta y yo creo que hay mujeres, hay hombres también con convicciones que pueden representar a todos los partidos en Quintana Roo”, señaló.

Desde la mañanera que ofreció en la Ciudad militar como parte de la gira que realiza por Quintan Ro, fue tajante en señalar que se mantendrá al margen del proceso electoral y que no le gusta meterse en estas cuestiones de partido; sin embargo, dijo que la mejor forma de seleccionar a los candidatos es a través de las encuestas.

“En mi opinión, es de que eso es un buen método porque es como una consulta se le pregunta a la gente, el pueblo es sabio, el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que pueblo es tonto con todo respeto, la gente sabe quién es quién”, abundó.

Finalmente, rechazó la guerra sucia que da durante los procesos de campaña.

“Yo le recomendaría a quiénes promueven guerras sucias, pues que no lo hagan porque no le rinde ese dinero que destinan a la propaganda a la guerra sucia, no les ayuda pero lo peor es que de esas personas no se puede aspirar a ocupar un cargo si no se tiene autoridad moral”, afirmó. (Noticaribe)