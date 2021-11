Gael García recibirá millonaria indemnización de Jhonnie Walker por uso no autorizado de su imagen

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- En 2011, la conocida marca de whisky, Jhonnie Walker, lanzó una campaña publicitaria llamada “Caminando con Gigantes”, en ella reconocían la trayectoria de algunos mexicanos, sin embargo, uno de los spots hacía referencia a Gael García, lo cual el actor de “Y tu mamá también” no había autorizado. Ahora, más de 10 años después, el mexicano tendrá que ser indemnizado con el 40 por ciento de las ventas del whisky Jhonnie Walker de Diageo México, publicó Vanguardia MX.

Fue en 2013 cuando el actor mexicano decidió demandar a la empresa por el uso de su imagen sin autorización o contrato previo, Gael aseguró que la campaña publicitaria transmitió 22 spots entre septiembre y octubre del 2011 donde se hizo referencia a su imagen, por lo que solicitó una indemnización. Tras más de siete años de litigio, el actor por fin obtuvo la resolución a su favor, así lo dio a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) este jueves, por lo que recibirá el 40 por ciento de las ventas que obtuvo la empresa durante la difusión de “Caminando con Gigantes”.

La demanda procedió gracias al artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor, la cual establece como infracciones en materia de comercio la utilización de la imagen de una persona sin su autorización o la de sus causahabientes. Pese a dicho artículo, la empresa alegó por años que no correspondía a la Federación legislar en materia del derecho al uso de la imagen y que su órgano en México no es propietario de la marca Johnnie Walker, pues su función solo corresponde a la publicidad y comercialización del producto, por lo que no podían figurar como la parte demandada. Al respecto, la Suprema Corte rechazó los argumentos y explicó que la mencionada ley protege a los autores de una obra y a cualquier persona cuya imagen sea comercializada sin su consentimiento.

La pelea legal continuó en 2018, por un amparo promovido por el actor contra Diageo México, en donde se rectificó que la multinacional era responsable por el uso indebido de la imagen del artista, por lo que García Bernal podía demandar una indemnización, reparación y pago de daños materiales y perjuicios en un equivalente al 40 por ciento de las ganancias obtenidas por la empresa durante la campaña. Tras la resolución, el actor optó por exigir la indemnización y este noviembre del 2021 la Suprema Corte por fin resolvió a su favor, así que la empresa está obligada a retribuirle la cantidad mencionada.

Para Gael García más allá del dinero, esta es una lección para todas aquellas empresas que no respetan la ley ni los derechos de autor. La carrera del mexicano sigue creciendo en el extranjero, hace unas semanas la revista The Wrap dio a conocer que el actor mexicano protagonizará “Werewolf by Night”, una producción de Marvel en colaboración con Disney+, convirtiéndose en otro de los mexicanos que se une al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). (Fuente: VanguardiaMX)