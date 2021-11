Asume Ileana Canul de Dzul como presidenta honoraria del DIF Tulum

TULUM, MX.- Mujeres reconocidas y comprometidas con la gestión social tomaron protesta hoy como integrantes del voluntariado del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en #Tulum, que presidirá la Licenciada Ileana Canul de Dzul.

Durante el acto protocolario, la Presidenta Honoraria asumió dicha responsabilidad con gratitud y desde el primer instante de su discurso estableció la dimensión humana y amorosa que caracterizará su gestión.

“Porque tuve hambre y me diste de comer; tuve sed y me diste de beber; fui forastero y me recogiste; estuve desnudo y me cubriste; enfermo y me visitaste”, expresó en referencia a un pasaje bíblico de profundo valor universal.

Ante la Presidenta del Sistema DIF Quintana Roo, Gabriela Rejón de Joaquín y el Presidente Municipal Marciano Dzul Caamal, Canul de Dzul se comprometió a transformar la noble institución, misma que prestará especial atención a:

-Velar por las madres trabajadoras y sus hijos

-Acompañar a las personas adultas mayores

-Convertir a Tulum en el primer municipio 100% inclusivo

“Esta encomienda la acepté sabiendo que cuento con el apoyo infinito de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos”, agregó.

En su oportunidad, el presidente Marciano Dzul Caamal conminó a las mujeres voluntarias del DIF Tulum a ser un parteaguas en las transformación brindando apoyo real, humanitario y con sentido social.

“El DIF es mucho más de lo que lo han hecho parecer. Empecemos reconociendo nuestras realidades y en ello mi esposa tiene muy claro e identificado que genera bienestar a las familias”, afirmó el edil.

Dzul Caamal agregó que su lucha y la de su esposa es compartida, por lo que su ayuda es “idónea”

“Nuestra lucha es lograr que nuestros hijos tengan mejores oportunidades que las que nosotros tuvimos”, recordó el alcalde.

A la toma de protesta de la Licenciada Ileana Canul de Dzul asistieron también la diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, la directora del Sistema DIF Quintana Roo, María Elba Carranza Aguirre; la directora general del Sistema DIF Tulum, Lic. Jéssica Ramírez de la Rosa, así como las presidentas honorarias municipales del Sistema DIF estatal. (Fuente: Ayuntamiento de Tulum)