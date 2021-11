Revelan identidad del sospechoso de arrollar desfile en Wisconsin; hay 5 muertos y 40 heridos

ESTADOS UNIDOS.- Su nombre es Darrell Brooks Jr, de 39 años. Es un residente de Milwaukee y se trata de la persona detenida poco después de que una camioneta roja atropellara a decenas de personas durante el desfile anual de Navidad en la ciudad de Waukesha, Wisconsin, publicó La Opinión.

El ataque ocurrido el domingo en la tarde dejó al menos 5 personas muertas y más de 40 heridas, incluidos al menos 12 niños.

El acto violento no ha sido catalogado como terrorista, pero las investigaciones continúan.

“En este momento, podemos confirmar que 5 personas han fallecido y más de 40 están heridas”, indicó el Gobierno de Waukesha. “Sin embargo, estos números pueden cambiar a medida que recopilamos información adicional”.

El ataque ocurrió cuando grupos de baile, bandas de escuelas secundarias y políticos marchaban por Main Street, a las afueras de Milwaukee, un evento que se había suspendido en ediciones anteriores por la pandemia.

Los hospitales de la zona informaron haber tratado a decenas de pacientes, incluidos muchos niños. Aún no se han aclarado los motivos que provocaron el atropello.

“Hoy nuestra comunidad se enfrentó al horror y la tragedia en lo que debería haber sido una celebración comunitaria”, declaró el alcalde de la ciudad, Shawn Reilly. “Me entristece profundamente saber que tantas personas de nuestra comunidad acudieron a un desfile y terminaron lidiando con heridas y dolor”.

Hay varios videos sobre el ataque que circulan en redes sociales. Se recomienda discreción.

