Senado elige a Loretta Ortiz como nueva ministra de la Corte

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El Senado aprobó este martes la designación de la jurista Loretta Ortiz como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al considerar que cumple con todos los requisitos de elegibilidad y otorgarle 92 de 114 votos posibles en esta sesión, publicó Expansión Política.

Loretta Ortiz, cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador, sustituirá al ministro José Fernando Franco González Salas —quien está por concluir el periodo para el que fue electo— y se convertirá en la cuarta mujer integrante de la SCJN. Estará en el encargo durante 15 años.

En la sesión de este martes, primero, con 101 votos a favor, seis en contra y una abstención, los senadores aprobaron el dictamen que establecía la idoneidad de los tres candidatos: Ortiz, Bernardo Bátiz y Verónica de Gyvés, quienes posteriormente comparecieron ante el pleno. Después, se hizo una votación por cédula.

La votación del dictamen se realizó tras más de dos horas de posturas por parte de legisladores de oposición, así como de Morena y sus aliados. En tribuna, los opositores aprovecharon para criticar el acuerdo presidencial por el que se declaran como temas de seguridad nacional los proyectos y las obras emblemáticas de su gobierno.

Los senadores de oposición que dieron una postura en favor de Ortiz manifestaron que serán vigilantes a sus posturas y votos como ministra de la SCJN. Mientras tanto, aquellos que se pronunciaron en contra criticaron las ternas propuestas por el presidente López Obrador, al considerar que quienes las han integrado solo están a su disposición, violando el principio de imparcialidad.

¿Quién es Loretta Ortiz?

Es originaria de la Ciudad de México. En 2019 fue electa como consejera de la Judicatura Federal , cargo en el que estaría hasta el 19 de noviembre de 2024.

Es licenciada por la Escuela Libre de Derecho y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel III. Tiene un doctorado en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo, con distinción cum laude, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, en 2009. También tiene una maestría en Derechos Humanos, con una tesis laureada por la UIA en 1999.

Ha tenido trayectoria como docente en universidades mexicanas, como la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Panamericana y el Instituto Matías Romero, así como en universidades internacionales, como la Academia de Derecho Internacional de La Haya, en Holanda, y la Whittier Law School en California, Estados Unidos.

Su trayectoria en la función pública inició en los 80, como asesora del consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (1988-1990), y luego, como consultora de la Dirección General Adjunta del Banco de México (1990-1993).

Posteriormente, fue consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2002-2006), consejera legal del Acuerdo de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1996-2006) y directora jurídica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (1993-1998).

Además, fue integrante del grupo redactor de la Constitución de la Ciudad de México (2016-2017) y diputada federal (2012-2015).

Hace unos días, en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado, afirmó que no estuvo de acuerdo con la consulta popular para llevar a juicio a los expresidentes del país —la cual estuvo sujeta a discusión en la SCJN—, pues consideró que la responsabilidad de una persona en posibles delitos no puede estar sujeta a la opinión pública.

“Sobre la consulta popular que se hizo con relación a expresidentes, yo no estoy de acuerdo con esa consulta. ¿Por qué no estoy de acuerdo, y lo discutí en varias ocasiones? Respeto a los que apoyaron esa consulta. Yo, personalmente, opino que cuando está de por medio la responsabilidad de cualquier persona eso no se puede someter a consulta”, respondió Ortiz a los senadores. (Fuente: Expansión Política)