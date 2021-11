VIDEO | Anaya condena ‘el acto autoritario más grave en lo que va del sexenio’ de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Ricardo Anaya Cortés, excandidato a la Presidencia de México por parte del Partido Acción Nacional (PAN), calificó de “un acto autoritario” el acuerdo de Andrés Manuel López Obrador, el cual establece que la información sobre los proyectos de infraestructura de la Administración federal es declarada como asunto de seguridad nacional, publicó sinembargo.mx.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Anaya compartió tres puntos de por qué el acuerdo del Presidente López Obrador “es tan grave”.

“Entre todos los actos autoritarios del Gobierno de López Obrador, el decreto que publicó hace unos días para ser intocables todas las obras de Gobierno es tal vez el más grande de todos sus actos autoritarios por lo que implica para nuestra democracia, pero también para tu vida y para tus derechos”, sostuvo Anaya.

“El decreto que publicó López Obrador es el acto autoritario más grave en lo que va del sexenio. Ya no dará cuentas de lo que hace con TUS impuestos, con el cuento de que es por el bien del pueblo. Eso hacen los dictadores. Así se han destruido muchas democracias. Es inaceptable”.

Como primer punto, Ricardo Anaya señaló que el acuerdo es “claramente inconstitucional, ya que implica que todas las obras de Gobierno estarán exentas de cumplir con trámites, permisos y licencias que marca la ley”.

“¿No que ‘al margen de la ley nada y que por encima de la ley nadie’? Qué rápido se le olvidó a López Obrador que en México hay leyes. O sea, simplemente las ignora y cuando le estorban saca un decreto para anularlas. Ah, pero tú si tienes que seguir las reglas y hasta cumplir con trámites absurdos”, agregó.

Además, en su segundo punto, el excandidato afirmó que lo justo es que el Gobierno dé cuentas a quienes pagan impuestos y servicios públicos, y diga en qué se está gastando el dinero, pues advirtió que con este acuerdo ahora “nadie podrá ver las cuentas de las obras por cinco años”.

“¿Por qué alguien haría algo así? ¿De veras crees que quieren esconder las cuentas porque son demasiado buenas para enseñarlas? Esconder las cuentas es muy grave. Como dice el refrán popular: ‘en arca abierta el más justo peca’. El gasto del Gobierno siempre debe ser supervisado. La transparencia y la luz del sol son el mejor desinfectante”.

Como tercer punto, el excandidato presidencial aseguró que el acuerdo “atenta contra todas las leyes que protegen el medio ambiente”, esto debido a que indicó que ahora “no será necesario que las obras de Gobierno cumplan con normas ambientales que respeten los ecosistemas”.

En ese sentido, Ricardo Anaya ejemplificó los manglares que están siendo “destruidos con la construcción de la Refinería de Dos Bocas o los bosques que están arrasando con el Tren Maya”.

“El decreto es una muestra más de que a López Obrador los temas ambientales no le importan, no entiende al mundo ni piensa en el futuro. El decreto de López Obrador es una burla a las leyes. Es un acto de autoritarismo y de prepotencia como no se había visto en mucho tiempo. Al final López Obrador y los suyos resultaron diferentes, pero porque pasan por encima de las leyes con el cuento de que es por el bien del pueblo. Eso es lo que hacen los dictadores y así es como se han destruido muchas democracias”, apuntó.

Finalmente, Anaya Cortés confió en que la “ilegalidad del decreto salga a la luz” para que se impida “este atropello”. “Quiero creer que todavía quedan en México leyes y órganos capaces de hacerlas cumplir, pero sobre todo sigo confiando en la voz de muchas mexicanas y mexicanos que están decididos a defender nuestra democracia”. (Fuente: sinembargo.mx)