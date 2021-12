Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, sin postura por el Tren Maya

PLAYA DEL CARMEN, MX.- En tanto no conozcan el proyecto ejecutivo del Tren Maya, la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya no tiene postura sobre el mismo, aclaró su presidente, Antonio Chávez.

En breve entrevista, el líder hotelero señaló que incluso han pedido el proyecto ejecutivo a través de transparencia, sin recibir respuesta, pese a ser una obligación de ley.

Será hasta el martes cuando sostengan una reunión con Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatur, cuando esperan conocer a fondo el proyecto, para así dar su punto de vista, que es, al igual que el Consejo Coordinador Empresarial, desviar el Tren Maya hacia la avenida 115, para así evitar el “caos vial” de estas obras.

“En vez de pasar por la puerta de los hoteles y exigir la venta de 17 metros, mejor que pase por la parte continental”, añadió

Toni Chávez dijo respetar la postura de Marc Pujol, presidente de Coparmex, quien está en favor de que el tren pase por la carretera federal, pero no la comparte. (Agencia SIM)