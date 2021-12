INAUGURAN ‘KNOCKOUT CLUB’ EN PLAYA: Importante reactivar la economía del estado, dice Filiberto Martínez

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Como deportista y apoyando nuevos proyectos acudió, Filiberto Martínez a la inauguración “Knockout Club”, desde donde conversó vía telefónica con el ex gobernador Mario Villanueva Madrid, quien también auguró un gran futuro a quienes dirigirán este concepto.



El ex presidente municipal destacó el lema de Muhammad Ali, con el cual coincide: “el que no es lo suficiente valiente como para asumir riesgos, no logrará nada”, el cual está colocado en las paredes de esta empresa generadora de nuevos talentos boxísticos.



Luego de la inauguración hubo muestras púgiles por parte de Rodrigo “La Avispa López” campeón mundial, de Gabriel Othatceguy y de la joven Xiomara, quienes son parte de los entrenadores que instruirán a nuevos talentos.

Filiberto Martínez agradeció esta invitación y confía en que se generarán nuevas fuentes de empleo en esta época que se requiere reactivar la economía en Solidaridad y el estado.