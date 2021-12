REBELIÓN EN EL PAN: Exgobernadores y exlegisladores muestran animadversión por liderazgo de Marko Cortés

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Exgobernadores y exlegisladores del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una propuesta de reforma interna para evitar abusos en la votación de dirigentes y candidatos a cargos de elección popular, padrón verídico y facilitar la afiliación de militantes, publicó sinembargo.mx.

Durante una rueda de prensa en la Cámara de Diputados, los exgobernadores Marco Antonio Adame, de Morelos; Fernando Canales Clarión, de Nuevo León; Marcelo de los Santos, de San Luis Potosí; Carlos Medina Plascencia y Juan Carlos Romero Hicks, de Guanajuato; así como exsenadores, diputados locales y federales presentaron un plan para reformar los estatutos del partido y el programa de acción política con el objetivo de terminar con los abusos en la designación de dirigentes y candidaturas.

“Nosotros somos miembros del Partido Acción Nacional y el PAN, dentro de sus grandes logros, va mal; tiene defectos y áreas de oportunidad enormes, y tiene, particularmente, una responsabilidad de siempre y más ahora”, afirmó Fernando Canales Clarión, exgobernador de Nuevo León.

En la reunión, que fue respaldada por el también Diputado Juan Carlos Romero Hicks, Juan Antonio García Villa destacó que el partido blanquiazul ha abusado durante años de la designación de candidatos para cargos de elección popular, por lo que fue planteado que este método solamente debe ser utilizado en casos excepcionales.

“Ahora todos los partidos, antes de que se abra el registro de partidos, tienen que señalar a las autoridades electorales qué método van a aplicar: el de elección o el de designación… Nos preocupa es que haya sido objeto de increíbles abusos en el PAN. Con un padrón verídico, con dirigentes que hayan sido democráticamente electos sin litigios, la postulación de candidatos de parte de militantes debe ser ordinario”, comentó.

En ese sentido, García Villa destacó que el PAN debe reposicionarse como la opción opositora que puede gobernar, por lo que se plantea democratizar al partido desde el proceso de registro de afiliación, pues los ciudadanos se encontraban con diversas trabas y obstáculos para ser militantes a través del establecimiento de un mecanismo “amplio, libre y transparente”.

El segundo punto es llevar a cabo procesos internos para la elección de dirigentes que no sea la reserva de falsos funcionarios, se van a terminar los litigios que llegan a los tribunales, ya que “hasta hace poco tiempo, Acción Nacional era el partido con más litigios en el Tribunal Electoral, y en sus salas respectivas, tanto en el orden estatal, como federal, con un buen padrón, en muy buena medida, se van a terminar este tipo de problemas”.

Mientras que el tercer punto se relaciona con la postulación de candidatos a cargos de elección popular, pues “es increíble que la ley haya abierto de manera ordinaria el método de designaciones, ahora todos los partidos, antes de que se abra el registro de candidatos, tienen que convocar a las autoridades electorales”. Estas afirmaciones surgen luego de que cuestionaran si utilizarían el método de elección o designación, siendo ese último objeto de abusos en el partido.

“[La elección debe ser] con dirigentes que hayan sido democráticamente electos, sin reserva y sin litigios; la postulación de candidatos por parte de los militantes debe ser algo ordinario y, sólo verdaderamente en casos excepcionales previstos por nuestro orden jurídico interno, debe haber designaciones”, dijo.

Recordó que el PAN había incorporado una Comisión Anticorrupción a su orden jurídico interno, la cual no ha funcionado por la falta de reglas “precisas y ágiles”.

“Lo único que puedo decir es que no ha funcionado porque no tiene reglas precisas, ágiles y claras para que ello ocurra. Son los cuatro puntos fundamentales y sólo a ellos me voy a limitar por ahora”.

El exsenador y exgobernador de Morelos Marco Antonio Adame recalcó que el PAN es un partido democrático, sin embargo, no buscan la confrontación a pesar de que se tienen diferencias con la dirigencia del partido encabezada por Marko Cortés Mendoza, pero buscan mantener el diálogo.

“El PAN debe reformarse para cumplir con su misión. El PAN es un partido democrático y por lo tanto en el PAN se debate y se piensa diferente. Tenemos diferencias respecto a la dirigencia del partido, pero mantenemos el diálogo y propuesta”.

Los panistas dieron a conocer que las propuestas serán presentadas ante el partido entre los próximos días.

La exdiputada Esther Quintana afirmó que el PAN debe disculparse ante la falta de humildad y la arrogancia presentada. “Se está mal usando la política, se han formado verdaderas mafias al interior de los partidos, y va cualquiera como candidato y eso no se vale… Ha llegado cada zángano y sinvergüenza de mi partido y el partido se ha quedado cruzado de manos y no ha hecho absolutamente nada”. (Fuente: sinembargo.mx)