Incrementan los precios de artículos navideños en mercados de Cancún

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Pese al incremento de hasta un 30% en los precios de los productos de Navidad, los cancunenses abarrotaron el Mercado 23 para comprarlos, especialmente los relacionados con la celebración de la Virgen de Guadalupe del próximo 12 de diciembre.

Lo anterior fue confirmado por los comerciantes del lugar, quienes consideraron que sus ganancias se verán reducidas porque están vendiendo prácticamente al precio en que adquirieron sus productos para evitar que se les quede rezagado en sus bodegas.

“Ahorita han estado más o menos, creo que porque estamos en quincena está subiendo un poquito y está más o menos, esperamos que conforme se acerque Navidad compren un poquito más, están comprando de todo, los accesorios para nacimientos, flores y están comprando muchos adornos para la virgen, algunos si han subido bastante y nos sorprendimos muchísimo porque si subieron bastante y algunos si se han mantenido con los mismos precios del año pasado”, confirmó una comerciante.

Tras un recorrido por este sitio se pudo constatar que la venta de estos artículos navideños están en todo su apogeo, pero con la gran sorpresa para los ciudadanos, porque contrario a otros años, los precios se han disparado considerablemente, muestra de ello son las series de luces que van desde los 200 hasta los 700 pesos, los objetos para los nacimientos que aun cuando son de plásticos y tamaños pequeños superan los 290 pesos por bolsita, incluyendo las flores de nochebuena con valor de 100 hasta 550 pesos y los adornos de cartón y papel que han aumentado un 25% su costo.

“Yo acabo de venir de viaje de comprar y todo está carísimo, a todo le subieron de una forma exagerada, incrementó mucho los precios, no nos queda más, es nuestro trabajo y tenemos que seguir como me imagino a igual a ellos, y les subimos poco porque si subimos mucho no vamos a poder vender y la idea es poder sacar la mercancía y no quedar en bodega porque es un dinero asentado, no podemos tenerlo asentado porque la situación está muy difícil”, aseguró otro comerciante. (Noticaribe)