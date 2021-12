Surge grupo de apoyo a Rafael Marín Mollinedo y Marybel Villegas al interior de Morena

Por Rafael Briceño

FELIPE CARRILLO PUERTO, MX.- En vísperas del proceso interno de selección del candidato a la gubernatura del Estado, militantes de Morena intensificaron su campaña para impulsar a Rafael Marín Mollinedo o Marybel Villegas Canché, dependiendo del género que se defina para encabezar dicha postulación.

Durante una reunión efectuada en este municipio, en el que estuvo presente Luis Gamero Barranco, ex candidato a la presidencia municipal de Othón P. Blanco, así como militantes de varios municipios, Ricardo Velazco, ex dirigente estatal del Partido, explicó que de manera independiente a que si gana o no una encuesta, el Comité Ejecutivo Nacional debe hacer una valoración política y postular a Rafael Marín como candidato a la gubernatura del Estado.

Reconoció que en estos momentos hay morenistas que aún se encuentran indecisos de a quien apoyar para la candidatura “por eso creemos que Rafael Marín tiene esa simpatía”.

Recordó que han entregado un documento, avalado con firmas de militantes de todo el Estado, para exponer el argumento político del por qué debe ser Rafael Marín el candidato.

Morena tiene garantizado el triunfo con el candidato que ponga porque trae una diferencia de 30 puntos sobre el partido más cercano. Morena se puede dar el lujo de poner un candidato que represente a la 4T como es Rafael Marín, insistió.

Ricardo Velazco recordó que la senadora Marybel Villegas Canché señaló que en caso de ser hombre el género apoyará a Rafael Marín “y eso lo vemos de manera gratificante en el partido”.

Señaló que Villegas Canché ha sido la única que ha cuestionado la administración estatal que se denominó como el gobierno del cambio “pero muchos quienes depositaron su voto no han visto resultados”.

No hubo tal cambio a menos que también la reversa sea también un cambio, afirmó. (Noticaribe)