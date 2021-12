Defensa de Javier Duarte acusa ‘campaña de desprestigio’ tras supuesta nueva orden de aprehensión

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Agentes de la Policía de Investigación (PDI) adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), cumplimentaron una nueva orden de aprehensión contra Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, publicó infobae.com.

De acuerdo con el comunicado oficial de las autoridades, fue un trabajo conjunto con la Fiscalía General del Estado de (FGE) Veracruz, misma que investiga la presunta responsabilidad del ex mandatario local en un caso de desaparición forzada.

Sin embargo, Pablo Campuzano de la Mora, quien comanda la defensa de Javier Duarte, informó que no se ejecutó ninguna orden de aprehensión a su cliente, pues de lo contrario, las autoridades capitalinas y veracruzanas habrían incurrido en un delito del orden federal, “al violarse la suspensión provisional, el cual se encuentra previsto en el artículo 262 de la Ley de Amparo”.

Lo anterior, luego de contextualizar que la orden de aprehensión data del año 2018, liberada en contra de diversos ex funcionarios del estado de Veracruz, señalados de supuestamente “obstaculizar una investigación del delito de desaparición forzada de personas”.

La denuncia habría sido impuesta por la víctima, identificada como Gilberto “N”, quien luego de ser liberado, aseguró haber sufrido tortura por parte de las autoridades “con el propósito de declarar falsamente en contra de sus coimputados”.

Además, informó Campuzano de la Mora, el marzo de 2021, desde la República de Guatemala se autorizó la ampliación de la extradición contra Javier Duarte por el mismo delito del que ahora se le acusa, aunque no de manera definitiva.

Por lo anterior, el ex gobernador miembro del PRI se puede apegar aún al “principio de especialidad”; es decir, únicamente se le puede juzgar por los delitos por los que fue extraditado en su momento. Al no ser ésta de manera definitiva, añadió el abogado, “la ampliación solicitada por las autoridades mexicanas aun no puede entenderse concedida” en ese sentido.

Aún con estos argumentos, dijo, el día viernes 3 de diciembre de 2021 Javier Duarte recibió la visita de los personas, quienes no se identificaron, pero sí le notificaron sobre dicha orden de aprehensión.

“…no obstante, desde el 1° de diciembre se promovió una demanda de amparo en contra de cualquier orden de aprehensión librada por autoridad judicial, obteniendo la suspensión provisional solicitada para efectos de que no fuera ejecutada orden de captura alguna en su contra”, añadió el comunicado.

Por lo anterior, se pidió a la Fiscalía General del Estado de Veracruz que “en atención al deber de lealtad y objetividad que le impone nuestra legislación adjetiva”, desistan de las imputaciones al ser presuntamente falsas.

“…exhortamos a la Fiscalía General del Estado de Veracruz para que (…) se abstenga de seguir imputando hechos que se han demostrado falsos y que su única intención fue, en su momento, una campaña de desprestigio con fines político-electorales”.

La detención de Javier Duarte

De acuerdo con la indagatoria iniciada por la FGE de Veracruz, como gobernador, Javier Duarte posiblemente estaría relacionado con la desaparición y manipulación de información sobre las 19 personas halladas durante su mandato y que fueron identificados el 4 de abril de 2018.

Por su cuenta, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que la notificación se realizó al interior del Reclusorio Preventivo Varonil Norte; sin embargo, Duarte se negó a firmar la notificación de la fiscalía veracruzana, por lo que se solicitaron videograbaciones para que se constatara la notificación de la orden de aprehensión. (Fuente: infobae.com)