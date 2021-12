Fundación quintanarroense, presente en manifestación del AICM para exigir medicamentos para los niños con cáncer

CIUDAD DE MÉXICO.- Integrantes de la Fundación “Aitana” de Quintana Roo se manifestaron esta mañana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde solicitan al gobierno Federal que les doten de medicamentos para los niños con cáncer.

Las familias de Quintana Roo se unieron a las decenas que llegaron de todo el país, para solicitar que a sus hijos enfermos les puedan proporcionar las quimioterapias correspondientes, así como dotarlos los medicamentos; ellos explican que no es posible que “Tengamos que buscar otros medios para tener esos medicamentos, y nuestros niños tenga sus medicamentos en tiempo y en forma”, dijo Erika Cámara, madre de uno de los menores.

La inconforme agregó que la manifestación es pacífica, para hacer conciencia en la gente de todo el país, pues es una realidad que las familias que tienen niños con cáncer están desesperadas, ya que no les ha llegado apoyo por ninguna actividad.

Piden que la Federación haga real el llamado de estas familias, pues los niños también tienen necesidad de ser atendidos, porque son parte del futuro de México.

La Fundación Aitana es una Asociación Civil sin fines de lucro que se interesa en proporcionar bienestar a los niños con cáncer que acuden a recibir sus tratamientos en Chetumal, Mérida, Ciudad de México y Querétaro.

MUEREN LOS PACIENTES

Por otro lado, Alejandro Barbosa, de la Organización “Nariz Roja”, declaró a medios nacionales que no hay medicamentos en los hospitales, no hay quimioterapia y solo hay un 50 por ciento de abasto de los demás medicamentos; “la problemática la generaron ellos y no le han podido dar solución”.

Dijo que les informaron que habrá compras consolidadas en el 2022, pero mientras siguen muriendo los enfermos, las que hoy necesita el medicamento, ¿quiénes le van a responder?

Además han tenido acercamientos con farmacéuticas que producen medicamentos contra el cáncer para preguntar si es cierto que el Gobierno Federal tiene pactadas compras y la respuesta es que nadie se ha acercado. (AGENCIA SIM)