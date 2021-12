“A ÉL LE TOCA”: Insisten fundadores de Morena en postulación de Rafael Marín como candidato a la gubernatura de Quintana Roo

CANCÚN, MX.- Aunque el propio Rafael Marín Mollinedo se ha descargado públicamente como aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura de Quintana Roo, fundadores del partido siguen exigiendo su postulación.

“La gente me pregunta a mí y por qué Rafa Marín no va; no sé, lo desconozco, pero a Rafa Marín le toca ser el gobernador de Quintana Roo”, señaló Silvia Savedra Santoyo, una de las fundadores del partido en el estado.

“Nosotros hicimos Morena para que nuestros candidatos quedaran, los fundadores, y uno de nuestros fundadores es Rafa Marín”, añadió en entrevista.

En ese sentido, reconoció el trabajo realizado por el ahora director general del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec para generar la estructura que apoyó a Andrés Manuel López Obrador para llegar a la Presidencia.

“A él le toca, porque él es fundador, no nada más es decir soy fundador, fue un trabajo que se hizo junto con el presidente de la República, ahí nos juntábamos en la Yaxhilán”, insistió Savedra Santoyo.

Sin embargo, reveló que ni ha sostenido ningún tipo de acercamiento con la dirigencia nacional de Morena para expresar esta postura.

“No nos conocen, porque los fundadores no teníamos lana para ir a México, los fundadores de Morena somos personas que no tenemos dinero”, apuntó.

Al final, dijo que ella tiene una estructura de alrededor de ocho mil personas con la que respaldado a políticos desde la era del PRD.

“Con mi trabajo político cooperé para que todos mis compañeros tuvieran candidaturas, Greg Sánchez, Julián Ricalde, a todos ellos los cobijé con mi trabajo, ahorita a todos los de Morena, incluyendo a Mara”, concluyó. (Agencia SIM)